Nach Brand: Fressnapf will in Neuruppin bleiben

Die Fressnapf-Holding hält nach dem Abfackeln ihrer Filiale in Neuruppin an dem Standort fest. „Wir wollen und werden dort am Standort bleiben“, versicherte am Dienstag ein Sprecher des Unternehmens, das mehr als 1650 Filialen in elf europäischen Ländern hat. Allerdings sei noch offen, wann ein Antrag für den Neubau eingereicht werden könne. „Das verzögert sich wegen der Corona-Krise etwas“, so der Sprecher.

Feuer durch Einbrecher ausgelöst

Das Feuer in der Fressnapf-Filiale am Bütower Weg war Ende Februar vermutlich durch Einbrecher ausgelöst worden, die Filiale war bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Auch der benachbarte Netto-Markt, der am Mittwoch wieder eröffnet wird, geriet in Mitleidenschaft.

Indes halten die Ermittlungen der Polizei weiter an, um die Einbrecher und Brandstiftern zu überführen.

Von Andreas Vogel