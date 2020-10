Erst brannte das Auto von Bürgermeister Jens-Peter Golde in Neuruppin, dann fand er eine Pistolenkugel in einem Drohbrief. Nach dem Anschlag stellen sich sämtliche Bürgermeister und Amtsdirektoren in Ostprignitz-Ruppin hinter Golde. Viele von ihnen wurden schon bedroht.