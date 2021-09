Zwei Kyritzer Familien trauern um ihr gemeinsames genutztes Wohnmobil. Es fiel in der Stadt am Montagabend mutmaßlich einer Brandstiftung zum Opfer. Eine nächste Fahrt war schon geplant mit diesem Reisemobil, das auch noch ein ziemlich besonderes war.

Nach Brandstiftung in Kyritz: Familien trauern um ihr zerstörtes Wohnmobil

