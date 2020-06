Neuruppin

Die Neuruppiner wollen das Ende der meisten Pandemieeinschränkungen im Herbst nicht nur mit Konzerten feiern: Die Stadt plant ein ganzes Festwochenende vom 18. bis 20. September.

Kern wird ein großes Musikfest am Sonnabend, 19. September, sein. Von 14 bis 22 Uhr sollen Bands aus Neuruppin auf fünf Bühnen in der Innenstadt gleichzeitig spielen. Natürlich bei freiem Eintritt.

„ Neuruppin kann wieder feiern“, sagt Axel Leben erleichtert. Er leitet die städtische Wirtschaftsfördergesellschaft Inkom, die das Festwochenende mitorganisiert. Die Idee stammt von Björn Hanneman. Er spielt selbst in der Band „Unerhört“ und kennt viele Musiker in der Stadt.

Ein Dank an die Neuruppiner fürs Durchhalten und die Unterstützung

Hannemann will ein Zeichen setzen, dass es endlich weitergehen kann mit der Kultur, und sich zugleich bei allen fürs Durchhalten bedanken. Auch bei allen, die Künstler in den vergangenen Monaten unterstützt haben, etwa durch Mietverzicht für Probenräume.

Die Rockband Unerhört aus Neuruppin bei einem Auftritt im JFZ. Quelle: privat

Björn Hannemann konnte viele Bands gewinnen mitzumachen. 32 Gruppen gibt es in Neuruppin, 20 wollen am 19. September auftreten. Viele steuern auch noch ihre eigene Technik bei.

An welchen fünf Orten die Bühnen stehen werden, will Cheforganisator Christian Ringleb von der Inkom erst in einigen Wochen verraten, wenn alle Genehmigungen in Sack und Tüten sind. Denn auch wenn ab September voraussichtlichen wieder Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern stattfinden dürfen, wird es weiter Hygieneregeln wie einen Sicherheitsabstand zwischen den Besuchern geben.

Diese Musiker sind am 19. September dabei Wenigstes 32 Bands, Ensemble und Musikgruppen gibt es in Neuruppin derzeit. 20 davon haben zugesagt, sich an dem Musikfest am 19. September in der Neuruppiner Innenstadt zu beteiligen. Mit dabei sind: Unerhör, Zoundquadrat, Fifty Up, Die Landstricher, The Men of Desert, Poor White Trash, Jupiter Rocks, Skulds, Balkansdørf, The Exception, Bis Brass, Glissando, Frisch vom Blech, Kleine Streicher, Ad Libitum, Empty Ocean, Esta*bien!, Blood Invasation, Succubus, Mind Castle. Geplant sind Konzerte von 14 bis 22 Uhr auf fünf Bühnen gleichzeitig unter freiem Himmel.

Diese Vorgaben umzusetzen wird eine der größten Herausforderungen an dem Wochenende sein, glaubt Inkom-Chef Leben. „Die Verantwortung, dass sich alle an die Regeln halten, tragen am Ende wir“, sagt er.

Im 19. September soll es nicht nur Musik geben sonder auch edle Tropfen. Parallel zu den Bühnenprogrammen will die Inkom das Neuruppiner Weinfest nachholen. Das hätte eigentlich im August stattfinden sollen, musste aber wegen der Vorgaben zum Corona-Schutz aber verschoben werden.

Auch Winzer aus Bad Kreuznach kommen nach Neuruppin

Jetzt habe es sich geradezu angeboten, Musik und Wein zusammenzulegen, sagt Leben. Mehrere Gastronomen aus Neuruppin und Winzer aus der Partnerstadt Bad Kreuznach haben auch zugesagt.

Ob das Weinfest an einem oder an zwei Tagen stattfindet, ist noch nicht sicher. Organisatorin Uta Bartsch würde sich wünschen, dass die Weinhändler auch am Sonntag noch dabei sind. Dann plant sie gemeinsam mit mehreren Neuruppinern einen weiteren Tag der offenen Höfe. Eigentümer laden an diesem Tage alle Neugierigen ein, spannende Ecken in der Innenstadt zu erkunden, die sonst verschlossen sind. Im Fontanejahr 2019 waren die offenen Höfe ein wahrer Renner.

Beim Theatersommer in Netzeband war Schauspieler Hans Machowiak 2019 unter anderem zu erleben. An diesem Wochenende liest er in Neuruppin auf dem Kirchplatz unter freiem Himmel. Quelle: Reyk Grunow

Die Innenstadthändler wollen sich an dem Festwochenende beteiligen und hoffen, dass sie dafür ausnahmsweise auch am Sonntag öffnen dürfen. Das geht aber nur, wenn die Stadtverordneten bei ihrer Beratung am nächsten Montag grünes Licht geben.

Starten soll das Festwochenende im September mit Literatur. Am Freitag, 18. September beginnt das diesjährige Festival der Reiseliteratur „Neben der Spur“, das Teil der Fontane-Festspiele ist. Wie genau dieses erste Lesewochenende aussehen wird, soll in einigen Tagen feststehen.

Neben den Organisatoren mussten auch viele Künstler coronabedingt völlig neu disponieren. Die Lesereihe im September wird stattfinden, versichert Uta Bartsch. Auch wenn das Programm noch einmal etwas überarbeitet werden muss.

Erste Lesungen bereits am 21. Juni, 28. Juni und 5. Juli

Einen Vorgeschmack bekommen die Neuruppiner schon jetzt. Am Sonntag, 28. Juni, lesen der Schauspieler Hans Machowiak und seine Kollegin Angela Hundsdorfer auf dem Kirchplatz am Schinkeldenkmal Geschichten aus den 20-er Jahren, am 28. Juni stellt Hans Machowiak auf dem Niemöllerplatz an der Klosterkirche Fontanes „Schach von Wuthenow“ vor und am 5. Juli präsentiert die Autorin Grit Poppe ihr neues Jugendbuch „Alice Littlebird“, ebenfalls auf dem Kirchplatz. Alle Lesungen beginnen um 15 Uhr.

