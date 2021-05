Weil die Stadt Neuruppin ohne Absprache ein neues Wartehäuschen in die Ortsmitte von Gühlen-Glienicke gesetzt hat, das von Bussen nicht angefahren werden kann, soll noch in diesem Jahr ein neues Buswartehäuschen an alter Stelle entstehen. Frohe Nachrichten erhielt Ortsvorsteher Michael Peter (39, CDU) vom Landkreis zu einem anderen Projekt.