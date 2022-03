Neuruppin

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt weiter gegen einen 36-jährigen Mann wegen des Verdachts des Mordes an seiner 33-jährigen Ehefrau, deren Leiche nach einem Hinweis Ende Februar auf einem Grundstück in der Nähe der Fehrbelliner Wohnung gefunden worden war.

„Wir sichern Beweise“, sagt Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer. Der Verdächtige, der wie seine Frau aus der Türkei stammt, war nach der Tat mit den Kindern in die Türkei geflüchtet und hatte sich dort der Polizei gestellt.

Der 33-jährigen Frau waren nach ihrem Tod die Arme und Beine abgetrennt worden, die Gliedmaßen konnten bisher noch nicht gefunden werden.

Neuruppiner Staatsanwalt: Die Türkei liefert keine Verdächtigen aus

Nach dem Tatortprinzip müsste der Mann zwar eigentlich in Neuruppin vor Gericht gestellt werden, dennoch wird es dazu wohl kaum kommen. „Die Türkei liefert keine Verdächtigen aus“, sagte Oberstaatsanwalt Pelzer.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Neuruppiner Anklagebehörde will genau schauen, wie der Gerichtsprozess gegen den Verdächtigen in der Türkei verläuft. Wenn das Verfahren den rechtsstaatlichen Belangen entspreche, könnte die Staatsanwaltschaft entscheiden, ihr Verfahren gegen den Mann einzustellen, so Andreas Pelzer.

Ist das nicht der Fall, könnte der Mann auch in Deutschland vor Gericht landen – aber nur, wenn er nach Deutschland einreist und das den Ermittlungsbehörden rechtzeitig auffällt.

Von Andreas Vogel