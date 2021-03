Nach Räumungsbescheiden für Bungalows: Kritik am Vorgehen des Landkreises in Wusterhausen

Wusterhausen

Dass die Ostprignitz-Ruppiner Landkreisverwaltung seit Mitte Februar mit Ordnungsverfügungen gegen die Dauernutzer auf dem Campingplatz in Wusterhausen vorgeht, stößt auf Kritik von Kreistagsabgeordneten. „Mitten in der Corona-Pandemie die Bewohner faktisch auf die Straße zu setzen, ist nicht akzeptabel“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Sebastian Steineke.

„Völlig unverständlich“ sei es, dass der Landkreis „sogar die sofortige Vollziehbarkeit“ anordnet. „Es scheint den Landkreis in keinster Weise zu interessieren, wo die Menschen in dieser schwierigen Zeit unterkommen sollen“, sagt Steineke: „Die sozialen Härtefälle durch fehlende vergleichbare Wohnungen und höhere Kosten werden auch durch die gewährten Fristen nicht ausreichend berücksichtigt.“

Antrag auf Stichtagsregelung scheiterte einst

Die CDU-Fraktion war im Jahr 2019 mit einem Antrag im Kreistag gescheitert, die bundesweit geübte Praxis einer sogenannten Stichtagsregelung für solche Fälle auch hier umzusetzen. „Man kann rechtlich die von uns geforderte und mögliche Stichtagsregelung ablehnen, eine solche Vorgehensweise mitten in dieser schweren Gesundheitskrise ist aber nicht akzeptabel“, sagt der Kreistagsabgeordnete. In den Verfügungen fehle „jegliche Auseinandersetzung mit der derzeit herrschenden Situation“. So schlussfolgert er: „Dies erscheint uns grob ermessensfehlerhaft.“

Die rund 60 Mobilheime, die teilweise seit Jahrzehnten der Erstwohnsitz von vielen Senioren sind, sollen laut Bescheid vom 24. Februar nicht nur sofort verlassen, sondern in Fristen von drei bis zehn Monaten mitsamt aller entstandenen Nebenanlagen komplett geräumt und entfernt werden.

Gemeindevertreter wollen mittels B-Plan nachbessern

Dass dauerhaftes Wohnen in Mobilheimen laut der Campingplatzordnung des Landes Brandenburg untersagt ist, war den meisten Betroffenen und auch der Verpächter-Familie Köllner zuletzt klar. Je länger der Landkreis jedoch stillhielt, desto mehr hofften sie, die Behörde würde den Zustand doch noch dulden und die Menschen nicht einfach vertreiben – die dort seit langem ihren Erstwohnsitz haben.

Zudem: Die Gemeindevertreter von Wusterhausen wollen mit dem neuen Bebauungsplan „Camping- und Wochenendhausgebiet Seestraße“ versuchen, „wasserdichte rechtliche Grundlagen“ zu schaffen. Im Februar wurde dieser B-Plan beschlossen. Da war die Ordnungsverfügung vermutlich bereits geschrieben, denn einen Tag später wurde sie verschickt.

Auch Bewohner wollen wieder legale Verhältnisse

Nichtsdestotrotz missachte diese Verfügung jetzt auch die Bemühungen der Betroffenen, legale Verhältnisse wiederherzustellen. Um ihren Willen dahingehend zu unterstreichen, starteten sie bereits den Abriss diverser Schwarzbauten.

Denn neben der als wirkungslos erklärten Baugenehmigung von 1993 für die Mobilheime entstanden auch Schuppen und Carports im Laufe der Jahrzehnte ohne Genehmigung. Teilweise wurden sie von Voreigentümern errichtet.

Von Matthias Anke