Nach Randale in Rheinsberg: SPD-Landrat in der Kritik

Nach zweitägigen Auseinandersetzungen in dem Rheinsberger Wohngebiet „Am Stadion“ zwischen Deutschen und Polen auf der einen und Tschetschenen auf der anderen Seite hat sich die Lage am Sonnabend durch ein Gespräch der zwei Streitparteien bei der Polizei in Neuruppin beruhigt. Bei dem Gespräch am Samstagabend war auch ein Streitschlichter der Tschetschenen dabei, der eigens aus Berlin angereist war und zwischen den Parteien vermittelte.

Schlichtergespräch bei der Polizei

„Wir haben dieses Angebot dankend angenommen, weil Kooperationsgespräche am ehesten zielführend sind“, sagte am Sonntag Neuruppins Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Wie lange das Treffen dauerte, an dem neben mehreren Polizisten und dem Schlichter je ein Vertreter der zwei Streitgruppen teilnahm, das blieb am Sonntag zwar offen. Jedoch war es ein „gutes Gespräch“, sagte Feierbach. Denn am Samstagabend blieb es ruhig in dem Rheinsberger Wohngebiet. „Es gab keine Vorkommnisse“, so Feierbach.

Dafür dankte Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB-Freie Wähler) der Polizei ausdrücklich, die auch am Sonnabend wieder mit einem größeren Aufgebot in der Prinzenstadt war. Zugleich übte Schwochow heftige Kritik an Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) – weil dieser in den vergangenen Tagen weder auf Anrufe noch auf Mails reagiert habe.

Bürgermeister: „Hier hat es gebrannt in Rheinsberg “

„Hier hat es gebrannt in Rheinsberg, und ich werde als Bürgermeister allein gelassen“, kritisierte Schwochow. Der Bürgermeister sieht die Integrationspolitik des Kreises als gescheitert an und forderte deshalb am Sonntag, sie neu aufzustellen. „Integration hat bisher kaum stattgefunden“, so Schwochow. Die Bevölkerungsgruppen lebten neben- und nicht miteinander.

Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB-Freie Wähler) Quelle: Henry Mundt

Dabei gebe es mit in Rheinsberg lebenden Syrern und Afghanen kaum Probleme, aber schon seit Längerem größere mit Tschetschenen. Schwochow fordert deshalb ein Gespräch mit dem Landrat vor Ort, um zusammen die Probleme in Augenschein nehmen zu können.

Diskutiert werden soll dabei auch, ob es wirklich so günstig ist, Flüchtlinge konzentriert in einem Wohnblock unterzubringen. Das soll auch mit der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft Rewoge besprochen werden.

Am Freitag waren etwa 100 Tschetschenen in Rheinsberg

Der Wohnverbund mit den Flüchtlingen in Rheinsberg wird aber vom Landkreis betreut, die Ausländerbehörde des Kreises ist auch für die Flüchtlingsfamilien in Ostprignitz-Ruppin zuständig.

Was der Auslöser für die Randale in Rheinsberg ist, die am Donnerstagabend begonnen hatten, ist weiter unklar. Bürgermeister Schwochow geht davon aus, dass sich Probleme über längere Zeit hochgeschaukelt haben. „Das Fass war einfach voll.“

Bei den Auseinandersetzungen waren am Donnerstag sieben Personen verletzt, sowie fünf Deutschen und drei Polen in Gewahrsam genommen worden. Sie wurden am Freitag entlassen.

Polizei : keinen Wasserwerfer angefordert

Auch die zwei Syrer, 21 und 23 Jahre, die bei dem Gerangel am Freitagabend, in Gewahrsam kamen, sind wieder auf freien Fuß. Am Freitag hatten sich etwa 100 Tschetschenen aus mehreren Landkreisen im Wohngebiet „Am Stadion“ versammelt.

In sozialen Netzwerken wurde deshalb spekuliert, dass die Polizei zur Eskalation der Lage sogar mit Wasserwerfern angerückt sei. Diese Vermutung entbehre aber jeder Grundlage, sagte Polizeisprecherin Feierbach.

