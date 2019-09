Neuruppin

Aus dem Ruder gelaufen ist ein privates Trinkgelage in der Nacht zu Dienstag in Neuruppin: Ein 52 Jahre alter Neuruppiner hatte am Montagabend in seiner Wohnung Besuch von mehreren Bekannten Besuch, und es wurde Alkohol getrunken.

Weit nach Mitternacht – gegen 1.30 Uhr – geriet der Gastgeber dann er mit seinen Gästen in Streit und zog eine Waffe. Der 52-Jährige soll mit der Schusswaffe auch auf seine Gäste gezielt haben, teilt die Polizei mit.

Luftdruckgewehre, Butterfly-Messer, Elektroschocker

Die Gäste verließen daraufhin den Raum und riefen die Polizei. Die Beamten kamen und fanden in der Wohnung mehrere Luftdruckgewehre, ein Butterfly-Messer und einen Elektroschocker. Die Polizei nahm dem 52-Jährigen die Waffen ab und stellte sie sicher.

3,43 Promille beim Atemalkoholtest

Außerdem hatte der 52-Jährige etwas Cannabis im Haus. Die Polizisten stellten auch diese verbotene Droge sicher. Der Mann war sturzbetrunken. Ein erster Atemalkoholtest ergab 3,43 Promille. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam.

Nach deutlicher Ernüchterung kam er am Dienstag wieder frei. Gegen den Neuruppiner laufen nun Strafanzeigen wegen Bedrohung sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz.

Von MAZ-online