Nach einem Unfall mit zwei Verletzten musste am Donnerstag Nachmittag die Straße von Kunsterspring nach Gühlen-Glienicke vorübergehend voll gesperrt werden. Ein Alfa Romeo war dort gegen 13.40 Uhr in den Gegenverkehr geraten.

Nach ersten Angaben der Retter war die 51-jährige Alfa-Romeo-Fahrerin, die in Richtung Gühlen-Glienicke unterwegs war, in einer langgezogenen Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten. Dort kollidierte der Alfa Romeo mit einem Audi und beschädigte ihn am linken Hinterrad. Dem Fahrer des Audi gelang es aufgrund der Beschädigungen am Hinterrad nicht, die Fahrspur zu halten. Der Audi kam von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

Zwei Verletzte nach Unfall zwischen Kunsterspring und Gühlen Glienicke, Fahrerin geriet in den Gegenverkehr. Quelle: Alexander Bergenroth

Beide Fahrer wurden verletzt. Die Fahrerin des Alfa Romeo musste mit dem Rettungswagen in die Ruppiner Kliniken gebracht werden.

Für die Unfallaufnahme und die Versorgung der Verletzten musste die Polizei die Straßen von Kunsterspring nach Gühlen-Glienicke vorübergehend voll sperren. Gegen 15.15 Uhr wurde die Straße halbseitig wieder geöffnet, sodass der Verkehr die Unfallstelle passieren konnte.

