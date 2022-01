Neuruppin

Nach dem Warnstreik von mehreren hundert Beschäftigten der Ruppiner Klinken in Neuruppin droht die Geschäftsführung Mitarbeitern mit juristischen Konsequenzen. Geschäftsführer Gunnar Pietzner wirft den Streikenden vor, keinen ausreichenden Notdienst für das Krankenhaus abgesichert zu haben. Außerdem sollen Beschäftigte nach dem Ende des Streikes nicht zur Arbeit zurückgekehrt sein.

„Wir gestehen allen Mitarbeitenden ihr Streikrecht zu“, heißt es in einer schriftlichen Erklärung der Geschäftsleitung zum Warnstreik: „In einem sensiblen Bereich wie einem Krankenhaus sind jedoch in einer solchen Ausnahmesituation bestimmte Vorkehrungen zu treffen, zumal wir uns seit fast zwei Jahren in einem pandemiebedingt stark eingeschränkten Betrieb befinden und überwiegend Notfälle, dringliche Behandlungen und Covid-Versorgung übernommen haben.“

Pietzner wirft der Gewerkschaft Verdi vor, Zusagen nicht eingehalten zu haben. So seien drei Stationen „zu Beginn des Frühdienstes“ nicht besetzt gewesen. Auch auf anderen Stationen sei der Betrieb durch den Warnstreik beeinträchtigt gewesen.

Tarifverhandlungen an den Ruppiner Kliniken in Neuruppin für 1400 Beschäftigte

Verdi verhandelt seit Anfang Dezember mit den Ruppiner Kliniken über eine bessere Bezahlung für rund 1400 Pflegekräfte und nichtärztliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Unter anderem fordert die Gewerkschaft eine Bezahlung der Beschäftigten zu 100 Prozent nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Für die Beschäftigten aus dem Pflegebereich hat die Geschäftsführung der kreiseigenen Krankenhausgesellschaft das auch zugesagt – nicht aber für etwa 600 weitere Mitarbeiter aus Laboren und anderen Bereichen.

Gunnar Pietzner ist Geschäftsführer der Ruppiner Kliniken Quelle: Henry Mundt

Auch weil die Arbeitgeberseite zuletzt einen Termin für weitere Gespräche abgesagt hatte, rief Verdi die Mitarbeiter des Krankenhauses für Dienstag ab 6 Uhr zu einem zehnstündigen Warnstreik auf.

Zuvor hatte die Gewerkschaft mehrfach versucht, mit den Kliniken eine Vereinbarung über einen Notdienst für diesen Tag abzuschließen. Die sei aber wegen überzogener Forderungen der Geschäftsführung nicht zustande gekommen, sagt Verhandlungsführer Torsten Schulz.

Klinikleitung kritisiert Gewerkschaft Verdi wegen Notbetrieb

Teilweise habe Geschäftsführer Pietzner mehr Personal für den Notdienst verlangt, als regulär auf den Stationen im Einsatz ist. Verdi hatte schließlich entschieden, dass für die Zeit des Streiks die Stationen des Krankenhauses so besetzt sein sollen wie in den Nachstunden derzeit üblich.

„Die Einschätzung von Herrn Schulz, Verhandlungsführer Verdi, es sei eine ausreichende Notbesetzung gegeben, teilen wir nicht“, teilt Klinikensprecherin Verena Clasen für die Geschäftsführung dazu mit.

Torsten Schulz führt die Tarifverhandlungen in Neuruppin für die Gewerkschaft Verdi. Quelle: Reyk Grunow

Die Kliniken mussten wegen des Warnstreiks zwar keine Operationen absagen. „Jedoch haben einige streikende Mitarbeitende Patiententermine ohne vorherige Absprache mit der Leitung abgesagt. Da dies rechtlich nicht zulässig ist, prüfen wir rechtliche Schritte“, so Geschäftsführung.

Gewerkschaft weist Vorwürfe zurück: Sache des Arbeitgebers

Konsequenzen prüft das Krankenhaus auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die angeblich nach dem Ende des Streiks nicht zur Arbeit erschienen waren. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass er „spätestens 11.30 Uhr“ beendet war.

War er aber nicht, sagt Gewerkschaftssekretär Schulz: Der Streik dauerte wie angekündigt bis 16 Uhr.

Auch den Vorwurf, die Gewerkschaft habe nicht für ausreichende Notbesetzung der Stationen gesorgt, weist Verdi-Mann Schulz entschieden zurück: „Das ist Aufgabe des Arbeitgebers.“ Die Geschäftsführung habe lange von dem Warnstreik gewusst und Zeit gehabt, Mitarbeiter aus anderen Abteilungen entsprechend neu zu organisieren.

Am 2. Februar sollen die Tarifgespräche zwischen den Ruppiner Kliniken und Verdi weitergehen. Eine Einigung scheint derzeit nicht in Sicht. Gewerkschaftssekretär Schulz hatte deshalb schon am Dienstag angekündigt, er rechne mit weiteren Warnstreiks in Neuruppin.

Von Reyk Grunow