Nach acht Jahren Bauzeit: Straße in Neuruppin wieder frei gegeben

Neuruppin

Nach insgesamt acht Jahren Bauzeit ist am Freitagmittag in Neuruppin der letzte Abschnitt der Friedrich-Engels-Straße wieder für den Verkehr frei gegeben worden – ohne Bändchen und ohne Bürgermeister. Die Kosten für den vierten Bauabschnitt, von der Virchow- bis zur Steinstraße, liegen bei 1,1 Millionen Euro. Allerdings gab es 80 Prozent Fördermittel, die jeweils zur Hälfte der Bund und das Land über die Städtebauförderung beigesteuert haben.

Auf dem 150 Meter langen Abschnitt hatten die Arbeiten im November 2020 begonnen. Beidseitig wurden Längsparkplätze angelegt und insgesamt 18 Kugelahorne gepflanzt. Zudem nicht allein die Leitungen für Regen-, Schmutz- und Trinkwasser sowie für Gas und Fernwärme neu verlegt, sondern ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert.

Neuruppin: Für die Sanierung der Straße wurden fast fünf Millionen Euro investiert

Im nächsten Jahr sollen noch zehn Fahrradbügel in dem Bereich installiert werden. Sie waren zwar im Sommer bestellt worden, sind aber noch nicht geliefert worden.

Begonnen hatten die Arbeiten in der Neuruppiner Friedrich-Engels-Straße im Jahr 2013. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt, der 2014 fertiggestellt worden war, beliefen sich auf knapp 1,5 Millionen Euro. Für die Bauabschnitte zwei und drei kamen insgesamt noch einmal gut 2,3 Millionen Euro an Kosten hinzu, so dass die Gesamtkosten bei knapp fünf Millionen Euro liegen. Das Projekt war wegen des Stadtgrabens, der die Straße quert, archäologisch von einer Hamburger Firma begleitet worden.

Von Andreas Vogel