Lesereihe in Neuruppin - So verschieden kann Nature-Writing sein – die Lesung in Neuruppin beweist es

Es gibt viele Arten, Natur zu beschreiben: In Neuruppins Fontanebuchhandlung wurden zwei davon beleuchtet. Der Nature Writer Jan Röhmert stellte sein Buch „Vom Gehen im Karst“ vor. Temnitzschreiberin Louise Kenn konnte nicht dabei sein – aus ihren Texten über Temnitzquell las Temnitzschreiber-Initiator Eric Engelbracht.