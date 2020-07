Neuruppin

Was zuerst auffällt: Die neuen Büros sind hell und strahlen eine schlichte, funktionale Freundlichkeit auf. Auf alles Überflüssige hat die Kreisverwaltung bei ihrem Neubau an der Neustädter Straße in Neuruppin verzichtet. Der dreigeschossige Klinkerbau bietet gerade genügend Platz für die rund 130 Mitarbeiter des Jobcenters und des Gesundheitsamtes: 74 Einzel- und 21 Doppelbüros, dazu mehrere Sitzungsräume.

Es war eine schlichte Übergabe des neuen Hauses, zu der Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) am Mittwoch eingeladen hatte. Eine Dezernentin, ein Amtsleiter, zwei Mitarbeiterinnen waren dabei und natürlich Sigrid Nau ( CDU) als Vorsitzende des Kreistags. Mehr Gäste gab es nicht.

Dabei ist der Neubau an der Neustädter Straße die größte einzelne Investition, die sich der Landkreis Ostprignitz-Ruppin seit den 90er Jahren geleistet hat.

Ein paar Restarbeiten müssen rund um den Neubau noch erledigt werden. So hat die Rollstuhlrampe am Eingang noch kein Geländer. Quelle: Henry Mundt

Auf rund 6,6 Millionen Euro war das Projekt einmal geschätzt worden, als die Ideen für das Haus 2017 immer konkreter wurden. 8,125 Millionen Euro hat das Gebäude nach derzeitigem Stand ohne die neuen Möbel und anderen Einrichtung gekostet, rechnete Reinhardt am Mittwoch vor, schränkte aber selbst ein: „Was es ganz genau gekostet hat, werden wir erst wissen, wenn alle Rechnungen vorliegen.“

Seit 2015 zog sich die Diskussion über den möglichen Neubau schon hin. Jobcenter und Gesundheitsamt hatten ihre Räume bisher in der ehemaligen Poliklinik auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der Neustädter Straße.

Das sogenannte Gesundheitszentrum gehörte früher zu den Ruppiner Kliniken, der Landkreis hatte die Büros dort angemietet. Vor fünf Jahren kam die Kreisverwaltung zu dem Schluss, dass es auf Dauer günstiger wird, ein eigenes Haus zu bauen als weiter Miete zu zahlen. Zumal die Räume der alten Poliklinik nur bedingt für zwei Behörden geeignet waren.

In den Fluren stapeln sich die Umzugskiste, die meisten sind aber inzwischen längst wieder ausgeräumt. Quelle: Henry Mundt

Alles umzubauen „wäre ein zu große Nummer gewesen“, erinnert sich Reinhardt: „Es ist ja nicht damit getan, dass die Mitarbeiter in andere Büros ziehen und die Wände neu gestrichen werden.“

Für den Neubau bot sich das ehemalige Firmengelände der Abfallwirtschaftsunion (Awu) gleich neben der bisherigen Kreisverwaltung an. Nachdem die Awu vor einigen Jahren in den Temnitzpark bei Werder umgezogen war, stand die Fläche leer.

Der Neubau war lange umstritten. Letztlich stimmte der Kreistag 2017 aber zu. Die Firma HTK aus Wittstock hat das gesamte Projekt übernommen, von der Planung bis zur Übergabe.

Das Jobcenter ist bereits vor Tagen umgezogen. Die Mitarbeiter (hier Amtsleiter Axel Schmidt) empfangen wegen der Infektionsgefahr bisher aber nur ausnahmsweise Besucher und auch dann nur in den Räumen, die einen Schutzwand aus Plexiglas haben. Quelle: Henry Mundt

Das Jobcenter ist inzwischen schon komplett in die neue Räume an der Neustädter Straße 14 eingezogen. „Den Umzug hatten wir in zwei Tagen geschafft“, sagt Amtsleiter Axel Schmidt.Noch werden aber fast alle Anliegen am Telefon oder per Mail abgewickelt. Besucher dürfen das Haus wegen der Hygieneauflagen bisher nur mit Termin betreten.

Das Gesundheitsamt ist in diesen Tagen dabei umzuräumen. Wegen der Urlaubszeit wird das ein wenig länger dauern als beim Jobcenter, sagt Dezernentin Waltraud Kuhne.

In der ehemaligen Poliklinik sollen Wohnungen entstehen

Das Gebäude der ehemaligen Poliklinik gehört inzwischen den Immobilienunternehmer Dennis Wisbar. Er will dort bis zu 70 Wohnungen einbauen. Auf dem benachbarten Areal der einstigen Rettungswache könnten weiter 180 Wohnungen entstehen.

Neben dem jetzigen Neubau plant der Landkreis einen weiteren für sein Archiv. Einen Baubeginn 2020 hält Astrid Hammer vom Hochbauamt des Kreises aber für unwahrscheinlich.

Von Reyk Grunow