Überraschung: Seit Mittwoch ist die neue Ampel-Anlage auf der B 167 in Höhe der neuen Autobahnbrücke am Anschluss Neuruppin in Betrieb. Die Autobahnbrücke war bereits vor Monaten fertiggestellt worden. Der Kreis wolle zwei Kreisverkehre statt Ampeln. Das wurde aber nicht berücksichtigt.