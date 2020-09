Neue Attraktion im Tierpark Kunsterspring

Neuruppin

Seit Sonnabend ist der Neuruppiner Tierpark Kunsterspring um eine Attraktion reicher: Denn dank einer großzügigen Spende des Frauen-Lions-Clubs „ Effi Briest“ konnte in der Nähe der Kunster, auf einem abgezäunten Abschnitt des Flüsschens leben die Fischotter des Tierparks, ein Fischotter-Informationspunkt mit einem großen Bildschirm eröffnet werden. Auf diesem ist auf Knopfdruck ein etwa fünf Minuten langer Film über die Tiere zu sehen, die vor allem dämmerungs- und nachtaktiv sind.

„Unsere Fischotter sind eigentlich nur zweimal am Tag zu sehen“, sagt Tierparkchef Peter Mancke – nämlich zu den Fütterungszeiten um 11 und um 15 Uhr. Nun können Tierparkbesucher zu jeder Tageszeit Wissenswertes von den an das Wasser angepassten Marder erfahren und die drei Tiere auch auf Fotos und kleinen Filmen sehen.

Die Idee ist vor zwei Jahren entstanden

Die Fotos und Aufnahmen hat hauptsächlich Tierpfleger Falk Knudsen gemacht, der auch regelmäßig die Fischotter füttert, mit toten Fischen, Küken und sogenannten Mini-Broilern. Denn Fischotter fressen alles, was sich leicht erbeuten lässt. Selbst junge Fischreiher, die in der Kunster selbst auf der Jagd nach Futter sind oder dort nur eine Pause eingelegt haben, werden verspeist. „Wir sehen am Morgen dann nur die Federn“, sagt Knudsen.

Die Idee für den Fischotter-Informationspunkt war vor zwei Jahren entstanden. Damals wurde eine neue Anlage für die Eichhörnchen im Tierpark eröffnet. Doch was sollte an der Stelle der alten Anlage entstehen? Der Frauen-Lions-Club „ Effi Briest“ sprach sich für den Aufbau einer Informationsstation über das Leben der Fischotter in Kunsterspring aus – und spendete den Erlös aus dem Verkauf der Weihnachtskalender. Das waren 10.000 Euro.

Die Lions-Frauen eröffneten am Sonnabend den von ihnen finanzierten Fischotter-Informationspunkt in Kunsterspring Quelle: Andreas Vogel

Regen beim Tag der Tierpaten

Bis auf 500 Euro ist das Geld ausgegeben. „Das ist für Reparaturen an dem Informationspunkt gedacht“, sagt Mancke, der am Sonnabend zum Tag der Tierpaten eingeladen hatte. Trotz des widrigen Wetters, es regnete in Strömen, waren die meisten der 60 angemeldeten Tierpaten gekommen, darunter auch Frank und Inge Wehrmann aus Neuruppin. Sie sind schon seit mehr als 20 Jahren Paten von zwei Uhus.

Frank Wehrmann, der seinerzeit noch einen kleinen Schilderdienst in der Stadt hatte, hat damals auch die Namen für die nachtaktiven Vögel ausgesucht, Ulf und Ulla. „Das passt für Uhus“, sagt Anke Herzog.

Ein Geschenk, das die Region stärkt

Die Namen waren der Grund für die Neuruppinerin, ihrem Mann Henri, der beim Landesumweltamt arbeitet und für Greifvögel schwärmt, im Sommer zum 20. Hochzeitstag eine Patenschaft für Ulf und Ulla schenken. „Das ist eine tolle Idee, die die Region stärkt“, so Henri Herzog. Die zwei waren seitdem schon fast ein Dutzend mal wieder im Tierpark.

Ähnlich oft sind auch Anja und Sascha Feies aus Wuthenow mit ihrem Sohn Karl (9) jedes Jahr in Kunsterspring, schließlich sind sie Paten des knapp drei Jahre alten Fischotter-Männchens Karl-Otti. Er hat mit Fischotter-Weibchen Tilli, elf Jahre, zur Freude des Tierpark-Teams vor ein paar Monaten für Nachwuchs gesorgt.

Karl Feies (9) aus Wuthenow testete als Erster das Wissenspiel zu den Fischottern. Quelle: Andreas Vogel

Wegen Corona sechs Wochen geschlossen

Mutter und Kind tummeln sich zu den Mahlzeiten regelmäßig in ihrem Gehege in der Kunster, während Karl-Otti während der Aufzucht des Jungtieres in einer Nebenanlage untergebracht ist.

Tierpark-Chef Mancke hofft, dass durch die neue Attraktion auch in den nächsten Wochen noch viele Besucher in den Tierpark kommen. Schließlich hatte dieser wegen der Corona-Pandemie für sechs Wochen schließen und das jährliche Tierparkfest absagen müssen.

