Neubau der A24: So geht es bis Jahresende auf der Autobahn-Großbaustelle weiter

Wer sich als Autofahrer an der Autobahnabfahrt Neuruppin nicht gut auskennt, dürfte in diesen Tagen leicht verwirrt sein. Der weite Bogen, in dem die Bundesstraße 167 zurzeit über die neue Autobahnbrücke führt, sorgt nicht gerade für Übersichtlichkeit. Links und rechts der Bundesstraße stehen Warnbaken, Absperrgitter, Baustellenampeln und Schilder. Die gesamte Abfahrt ist eine große Baustelle. Und sie wird es noch eine ganze Weile bleiben.

Die Anschlussstelle Neuruppin bei Dabergotz ist der Startpunkt für eine der größten Autobahnbaustellen, die es in Deutschland derzeit gibt. Von dort aus bis zum Dreieck Pankow am nördlichen Berliner Ring lässt der Bund die Autobahn derzeit neu bauen.

Bei Neuruppin erledigen die Baufirmen gerade die letzten Arbeiten an der neuen Fahrbahn Richtung Berlin. Ende März sollen sämtliche Fahrzeuge dorthin umgeleitet werden. Dann beginnen die Bauarbeiten an den alten Spuren Richtung Norden. Quelle: Henry Mundt

Seit anderthalb Jahren drehen sich die Bagger an der A24 zwischen Neuruppin und Neuruppin Süd. „Normalerweise müssten wir dort bis Dezember 2020 komplett fertig sein“, sagt Thomas Stütze.

Es bleibt bei vier Spuren

Stütze ist technischer Geschäftsführer der privaten Havellandautobahn-Gesellschaft. Das Unternehmen hat 2017 vom Bund den Auftrag bekommen, den nördlichen Berliner Ring vom Dreieck Pankow bis zum Dreieck Havelland und die Autobahn A24 bis Neuruppin neu zu bauen. Die A 10 wird dort auf sechs Spuren verbreitert, bei der A24 bleibt es bei vier Spuren, zwei pro Richtung.

Die Planer haben die knapp 70 Kilometer lange Strecke in Teilstücke eingeteilt. Im ersten wird gebaut, im zweiten rollt der Verkehr erst einmal ohne Einschränkungen, im dritten wird wieder gebaut, im vierten rollen die Autos vorerst weiter. Bis Ende des Jahres soll die Hälfte der gesamten Strecke so neu gebaut sein. Dann ziehen die Baufirmen in die Bereiche weiter, die bisher nicht angetastet wurden.

Private Firmen investieren für den Bund Der Ausbau des Autobahnen A24 und A10 zwischen Neuruppin und dem Dreieck Pankow ist ein sogenanntes ÖPP-Projekt, ein Vorhaben in öffentliche-privater Partnerschaft. Die Autobahn gehört nach wie vor dem Bund. Der baut aber nicht selbst, sondern hat sich dafür private Investoren gesucht, die die Finanzierung übernehmen, den Umbau nach Vorgaben des Bundesverkehrsministeriums und die die Strecke später 30 Jahre lang betreiben. Für das Firmenkonsortium um den niederländischen Konzern BAM und das österreichische Bauunternehmen Habau lohnt sich das Geschäft – wenn sie den engen Zeitplan einhalten. Über die gesamte Vertragszeit bis 2048 will der Bund rund 1,2 Milliarden Euro bezahlen, rund 650 Millionen Euro allein für den Um- und Ausbau der Strecke. Im Jahr 2018 hatten die Arbeiten nach langer Vorplanung begonnen, Ende 2022 sollen sie abgeschlossen sein. Die bundeseigene Tochtergesellschaft Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -baugesellschaft) begleitet und überwacht das Projekt.

Bauarbeiten sorgen für stundenlange Wartezeiten

Im vergangenen Jahr hatten die Bauarbeiten an mehreren Wochenenden für Riesenstaus mit stundenlangen Wartezeiten gesorgt. Für den Neubau mehrerer Brücken musste die Autobahn immer wieder einige Tage lang gesperrt werden.

2020 soll etwas entspannter werden. „Solche Sperrungen wird es in diesem Jahr auf der A24 nicht mehr geben“, sagt Thomas Stütze. Die großen Brücken an den Abfahrten Fehrbellin und Neuruppin sind fertig und weitere sind nicht nötig. Kleinere Überführungen und Durchlässe für Gräben können auch gebaut werden, wenn der Verkehr weiter rollt.

Wie hier bei Dechtow baut die Havellandautobahn-Gesellschaft zuerst die Fahrbahn auf einer Seite der Autobahn neu (links) und erst danach die andere Hälfte. Zwischen Linumer Bruch und Kremmen soll das erste Stück der A24 im Oktober komplett fertig werden. Quelle: Henry Mundt

Neue Fahrbahn noch im März freigegeben

Die Brücke, mit der die B167 bei Dabergotz über die A24 geführt wird, steht zwar. Doch die Arbeiten an den Zufahrten, den Rampen, sind noch nicht beendet. Die Baufirmen müssen die Ab- und Zufahrten von und zur A24 auf beiden Seiten der Brücke völlig umbauen. In Richtung Berlin ist das schon weitgehend passiert.

Dort müssen in den nächsten Wochen nur noch ein paar Restarbeiten erledigt werden. Voraussichtlich Anfang kommender Woche sollen auch an der Abfahrt Neuruppin die Autos Richtung Berlin über die neue Betonfahrbahn rollen. Voraussichtlich in der letzten Märzwoche werden auch die Autos, die in Richtung Hamburg unterwegs sind, über die neue Fahrbahnhälfte umgeleitet, die im vergangenen Jahr gebaut wurde.

Sobald der Verkehr über die neue Betonfahrbahn rollt, können die alten Asphaltspuren in Richtung Hamburg abgerissen werden. Bis Ende des Jahres sollen auch dort neue aus Beton gelegt werden.

Thomas Stütze hat als technischer Geschäftsführer der privaten Havellandautobahn-Gesellschaft sämtliche Arbeiten zwischen Neuruppin und Dreieck Pankow im Blick. Quelle: Reyk Grunow

Vollsperrungen unumgänglich

Dann soll auch die Verbindung von der B167 zur Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg fertig sein. Dazu muss die Bundesstraße in diesem Bereich ein paar Meter verschoben werden, damit Autos auch ohne Schwenk über die neue Brücke kommen.

Die Bauarbeiten an dieser Abfahrt und auch an der Abfahrt Fehrbellin sorgen in diesem Jahr noch einmal für Behinderungen. „Ich fürchte, wir kommen dort um eine Vollsperrung nicht herum“, sagt Thomas Stütze.

Wenn im Herbst die neue Autobahn-Fahrbahn in Richtung Hamburg gegossen wird, darf sie einige Wochen lang nicht überfahren werden. In dieser Zeit können Fahrzeuge, die Richtung Norden unterwegs sind, in Fehrbellin und Neuruppin nicht von der Autobahn abfahren oder auf die Autobahn auffahren. Wann genau die Sperrung erfolgt, ist noch ein wenig unsicher. „Avisiert ist das für Oktober“, sagt Stütze. Wenn die Arbeiten so laufen wie geplant.

Das Betonmischwerk bei Stöffin in der Nähe von Neuruppin steht zurzeit still. Erst ab April oder Mai wird dort wieder Beton für die neue A-24-Fahrbahn produziert. Lastwagen bringen ihn von Stöffin aus zu den jeweiligen Bauabschnitten. Quelle: Henry Mundt

Freie Bahn nach Berlin

Die A24 selbst ist von der Sperrung übrigens nicht betroffen und auch die Ab- und Auffahrten Richtung Berlin bleiben frei.

Bis Dezember sollen alle Arbeiten in den Abschnitten der A24 beendet sein, in denen derzeit zwischen Neuruppin und Dreieck Havelland gearbeitet wird. Der Bauabschnitt südlich der Raststätte Linumer Bruch bis Kremmen könnte als erster fertig werden. Dort können die Fahrzeuge nach den Plänen der Havellandautobahn-Gesellschaft etwa ab September in beide Richtungen die vier neu gebauten Fahrspuren benutzen. Bis Oktober stehen dann nur noch Restarbeiten an, etwa am Mittelstreifen.

Ampel zwischen Fehrbellin und Kremmen

Zwischen Fehrbellin und Kremmen wird die Autobahn zwar auch weiterhin nur vier reguläre Fahrspuren haben. Der Seitenstreifen der neuen A24 wird aber breiter sein als der bisherige. In diesem Abschnitt soll er bei besonders viel Verkehr als mögliche dritte Spur dienen. Die wird später ferngesteuert von der Verkehrszentrale in Hennigsdorf aus per Ampel freigegeben.

Das wird allerdings erst möglich sein, wenn die Bauarbeiten an der gesamten Strecke 2022 beendet sind, sagt Stütze.

Von Reyk Grunow