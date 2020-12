Potsdam

Immer mehr Landwirte steigen in die mobile Hühnerhaltung ein und investieren in mobile Ställe, die in zeitlichen Abständen versetzt werden können. Durch das regelmäßige Umsetzen des Stalls bekommen die Tiere immer wieder frischen Auslauf und die Nitratbelastung der Flächen ist deutlich geringer.

Um Betriebe zu motivieren, in die mobile Tierhaltung einzusteigen und das Tierwohl zu stärken, soll das Bauen in Brandenburg nun umweltfreundlicher werden.

Anzeige

Änderungen angepasst

Die Brandenburgische Bauordnung wird nun an die 2019 von der Bauministerkonferenz beschlossenen Änderungen angepasst. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. Mobilställe benötigen dann bis zu einer Größe von 500 Kubikmetern und einer Auslauffläche von mindestens sieben Quadratmetern je Kubikmeter Rauminhalt keine Baugenehmigung mehr.

Auch der Schwellenwert für genehmigungsfreie Gewächshäuser die von gartenbaulichen Betrieben genutzt werden, erhöht sich von 150 auf 1600 Quadratmeter, wenn sie nicht im Landschaftsschutzgebiet stehen.

Lesen Sie auch:

Geflügelpest: Stallpflicht im Brandenburger Norden

Bauernverbandschefin aus Ostprignitz-Ruppin: „Wir sind sehr, sehr viele“

Von Cornelia Felsch