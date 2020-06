Neue Chance für Carstens-Keramik in Rheinsberg

Rheinsberg

Die Carstens-Keramik in Rheinsberg ist gerettet. Das Unternehmen sei in der vergangenen Woche verkauft worden, sagte am Freitag Rechtsanwältin Jeannette Bolle in Potsdam. Bolle ist für die Kanzlei BBL Bernsau Brockdorff mit der Insolvenzabwicklung betraut.

Demnach konnten durch den Verkauf auch die 14 Arbeitsplätze gerettet werden, so die Rechtsanwältin. Wer der neue Inhaber der traditionsreichen Rheinsberg Keramikfabrik ist, die 1892 durch den Erwerb einer anderen Keramikfabrik entstand, das wollte Bolle am Freitag nicht verraten – weil noch nicht alle Modalitäten geklärt seien. Sie bestätigte aber, dass der neue Eigentümer in Mecklenburg-Vorpommern im „sanften Tourismus“ tätig sei und sein Geschäft „mit Herz“ betreibe. „Wir sind überzeugt, dass es der Richtige ist“, so Bolle.

„Viele Ideen für den Traditionsbetrieb“

Carstens-Keramik hatte im Januar Insolvenz anmelden müssen, aber zunächst weiter produzieren können. Es habe nach den Berichten über die Insolvenz viele Anfragen und viel positive Resonanz gegeben, sagte die Rechtsanwältin. Zwar hätten die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie das Verfahren erschwert, doch letztlich habe sich ein Interessent herauskristallisiert, der zwar nicht direkt aus der Keramikbranche komme, für den diese aber auch kein Neuland sei, Bolle. Demnach will sich der neue Inhaber in Kürze vor Ort vorstellen. „Er hat viele Ideen, um den Rheinsberger Traditionsbetrieb fortzusetzen“, sagte die Rechtsanwältin.

Unklar ist, ob dazu gehört, dass der Werksverkauf von Carstens-Keramik weiterhin im benachbarten Keramikhaus von Wolfgang Titze über die Bühne gehen wird.

