Der Tourismusverband Ruppiner Seenland wird nach dem überraschenden Weggang von Peter Krause, der den Verband 22 Jahre geleitet hatte, vorerst von Itta Olaj (52) geleitet. Die gebürtige Wienerin, die seit 2008 in Deutschland und seit 2015 im Ruppiner Land lebt, war seit Jahresbeginn im Tourismusverband für das Marketing zuständig. Sie hat Kultur- und Medienmanagement studiert sowie in den Bereichen Marketing und Projektmanagement gearbeitet.

Favorisierte Person zog Bewerbung zurück

Das Ausschreibungsverfahren für den Chefposten sei leider ergebnislos verlaufen, sagte Vizelandrat Werner Nüse ( SPD) am Donnerstagabend beim Kreis- und Finanzausschuss in Neuruppin. Zwar hätte es mehrere „interessante Kandidaten“ gegeben, jedoch habe derjenige, auf den die Wahl des Verbandes gefallen sei, dann seine Bewerbung zurückgezogen, so Nüse. Deshalb soll Itta Olaj ab September den Tourismusverband zunächst kommissarisch leiten.

Sie habe den Verbandsvorstand durch ihre bisherige Arbeit überzeugt, sagte Frank Stege. Der Amtsdirektor von Gransee ist Vorstandschef des Tourismusverbandes Ruppiner Seenland. „Wir freuen uns, dass Itta Olaj bereit ist, in der aktuellen Situation zusätzliche Verantwortung zu übernehmen“, so Stege.

Marketingstelle soll neu besetzt werden

Unklar ist derzeit, ob Olaj, die den Marketingstammtisch moderiert, den Verband womöglich dauerhaft leiten wird. Das solle erst im November bewertet und entschieden werden, so Nüse. Allerdings will der Verband schon jetzt versuchen, die bisherige Marketingstelle von Olaj wieder zu besetzen.

Ende Mai war bekannt geworden, dass Peter Krause im August Geschäftsführer der Landesgartenschau in Beelitz ( Potsdam-Mittelmark) wird. Die Schau soll von April bis Oktober 2022 unter dem Motto „Gartenfest für alle Sinne“ zeitgleich mit denen in Sachsen-Anhalt ( Bad Dürrenberg) und Sachsen ( Torgau) stattfinden.

