Neue Chefin im Ruppiner Hospiz

Neuruppin

Die Neuruppinerin Juliane Schössler übernimmt ab 1. Oktober die Pflegedienstleitung des Ruppiner Hospizes von Renate Schwarz. Schwarz hat das Hospiz mit seinen zwölf Betten und den 20 Plätzen im Tageshospiz 15 Jahre geleitet.

Nun wechselt Renate Schwarz nach Wittenberge in die Prignitz. Dort ist in den vergangenen Monaten ebenfalls ein Hospiz mit zwölf Zimmern errichtet wurde, das im Januar in Betrieb gehen soll und von der Prignitz-Ruppiner Hospizgesellschaft betrieben wird.

Schwarz soll beim Einarbeiten der Mitarbeiter helfen. Für Juliane Schössler, Pflegefachkraft, ist die Arbeit im Ruppiner Hospiz nichts Neues. Sie ist bestens damit vertraut, da sie bereits seit 19 Jahren im Ruppiner Hospiz arbeitet.

Von Andreas Vogel