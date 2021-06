Neuruppin

Für Marian Kemnitz sind die neuen Corona-Regeln für die Gastronomie „ein Schlag ins Gesicht“. Die Branche, die sich nach vielen Monaten Zwangspause so sehr nach Erleichterungen gesehnt hat, werde erneut besonders gegängelt. „Das ist einfach nur aberwitzig“, sagt der Chef des Neuruppiner „Up-Hus“.

Zwar hebt das Land Brandenburg den Zwang zum Vorzeigen eines negativen Attests für Gäste auf den Terrassen von Gaststätten und Cafés ab 3. Juni auf. Sobald ein Gastwirt aber Besuchern auch in seinen Innenräumen Getränke oder Speisen anbietet, was nach der aktuellen Eindämmungsverordnung ebenfalls ab Donnerstag wieder erlaubt ist, muss er einen Negativtest verlangen – und zwar dann auch im Außenbereich.

Marian Kemnitz betreibt das Neuruppiner „Up Hus“. Quelle: Henry Mundt

„Das ist nicht zu verstehen“, sagt Kemnitz, der sich schon in Debatten mit Gästen verwickelt sieht. Und ein unglaublicher Zusatzaufwand für die durch die Pandemie ohnehin stark gebeutelten Gastronomen.

Kemnitz hatte gehofft, beim Neustart ganz ohne Testpflicht auskommen zu können. Schließlich seien die Inzidenzen mittlerweile sehr niedrig. Um auf Nummer sicher zu gehen, hat der „Up-Hus“-Betreiber auch einen späteren Öffnungszeitpunkt gewählt.

Hoher Personalaufwand

Kemnitz wird nun trotzdem wie geplant am 10. Juni aufmachen – innen und außen. „Sonst kann ich gar keine Gäste empfangen, sobald Schlechtwetter angesagt ist.“ Eine Teststelle vor Ort wird es bei ihm aber nicht geben. Den Personalaufwand könne er nicht stemmen, sagt Kemnitz. Und er fühlt sich auch nicht befugt, medizinische Atteste auszustellen.

Ähnlich sieht es Bert Krsynowski. „Es kann nicht die Aufgabe eines Kellners sein, in der Nase der Gäste zu bohren“, sagt der Chef des Alt Ruppiner Hotels und Restaurants „Am Alten Rhin“.

Friseur bereits ohne Testpflicht

Auch er schimpft über die Test-Neuregelung für die Gastronomie. „Das ist nicht mehr zu verstehen.“ Zumal in vielen anderen Bereichen wie zum Beispiel beim Friseur die Testpflicht weggefallen ist. „Das ist eine klare Ungleichbehandlung.“ Er wolle weiter dafür kämpfen, dass das auch in der Gastwirtschaft passiert, sagt Krsynowski, der Mitglied im Präsidium des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Brandenburg ist.

Damit ist er ganz auf einer Linie mit seinen Kollegen. So bezeichnet der märkische Dehoga-Präsident Olaf Schöpe die neuen Regeln als weltfremd. „Wie viele Gastronomen haben nur Außengastronomie?“, fragt er. „Diese Regelung wird als Lockerung präsentiert und bedeutet nichts anderes als: Lasst Eure Innengastronomie zu.“ Schöpe befürchtet zudem, dass den Gästen kaum zu erklären ist, warum sie auf der einen Terrasse einen Test vorweisen müssen, gleich nebenan aber nicht mehr.

Bert Krsynowski, Betreiber des Restaurants „Am Alten Rhin“, hat wenig Verständnis für die neuen Regeln. Quelle: Henry Mundt

„Das ist eine sehr unbefriedigende, sehr unglückliche Situation“, resümiert Krsynowski. Trotzdem will er sein Hotel und Restaurant – innen wie außen – am 11. Juni wieder eröffnen. „Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und gegenüber unseren Gästen.“

Auch Lars Schröter, Geschäftsführer von „Theo’s Steakhouse“ hat wenig Verständnis für die neuen Regeln. „Das ist der größte Humbug, von dem ich gehört habe“, sagt er. Bis auf Weiteres will er mit den Vorgaben pragmatisch umgehen: Bei schönem Wetter wird er ausschließlich draußen öffnen. Bei Regen wird er seine Gäste auch drinnen empfangen – und die Testpflicht respektieren.

Neustart mit schwierigen Auflagen

Egidio Fiore will in seiner Pizzeria in der Neuruppiner Präsidentenstraße erstmals wieder am Donnerstag Gäste bewirten. Auch er ist unglücklich darüber, dass er drinnen wie draußen einen Negativtest verlangen soll. „Mein Job ist es, dass Gäste sich wohlfühlen“, sagt er. „Wir wollen hier nicht die Polizisten spielen.“

Fiore hat ganz praktische Bedenken. Kellner, die mitunter auch in der Küche seien, könnten nicht jeden Gast bei Ankunft sofort nach einem Test fragen. Habe sich ein Gast aber erstmal niedergelassen, so sei es sehr unhöflich, ihn wieder wegzuschicken – sollte er keinen Negativtest vorlegen können.

Prinzipielle Bedenken

Wer einen solchen Test auf seinem Handy vorzeigt, macht mit dem Testzertifikat zugleich auch seine Adresse und sein Geburtsdatum öffentlich. „Das will ich als Gastronom gar nicht sehen“, sagt Fiore. Er hat deshalb ganz prinzipielle Zweifel, ob das Kontrollieren der Tests überhaupt zulässig ist. Gesundheitsdaten seien sensible Daten, sagt er. „Wir dürfen andere nicht fragen, ob sie gesund sind.“

Doch auch Fiore wird sich an die neuen Regeln halten. Er kann es sich nicht leisten, nur draußen zu öffnen. „Das lohnt sich nicht.“

Von Celina Aniol und Frauke Herweg