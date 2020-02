Am Bahnhof von Alt Ruppin entsteht seit 2018 für fast drei Millionen Euro eine neue Feuerwache für fünf Orte. Bis Mai sollen die Arbeiten weitgehend beendet sein, heißt es aus dem Bauamt. Sie waren etwas aufwändiger als erhofft, aber nicht teurer.

Die Feuerwehr in Alt Ruppin kann bald umziehen

