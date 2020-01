Neue Feuerwehrwache: Streit über den Standort

Neuruppin

Es ist völlig unklar, ob Neuruppins Stadtverordnete wie geplant Anfang März grünes Licht für den Bau einer neuen Hauptwache der Feuerwehr geben. Der Grund: Nicht allein Abgeordnete haben Bedenken zu dem vom Rathaus favorisierten Standort, einer insgesamt rund 17.000 Quadratmeter großen Fläche zwischen dem Bahnhof West und dem Certaldoring, sondern auch die Wehrführung. „Es gibt keine einheitliche Meinung“, sagte am Dienstagabend Neuruppins Stadtbrandmeister Reinhard Jachnick beim Sozialausschuss.

Wehrführung hat anderen Favoriten

Laut Jachnick fehlen der Wehrführung noch wichtige Informationen, etwa wie die neue Wache an die Straßen angebunden werden soll. Zudem befürchten die Brandschützer, dass mit dem Ausbau des Prignitz-Expresses, der ab Dezember 2024 im 30-Minuten-Takt zwischen Neuruppin und Hennigsdorf fahren soll, zu größeren Staus nach dem Schließen der Schranken kommt – und die Retter dadurch viel kostbare Zeit verlieren, bevor sie im Ernstfall am Brand- oder Unfallort sind.

Die Wehrführung favorisiere deshalb einen Neubau auf einer rund 30.000 Quadratmeter großen Fläche neben der neuen Rettungswache der Kreisverwaltung und hinter dem Baufachzentrum, sagte Jachnick.

30-Minuten-Takt der Bahn nur bis Rheinsberger Tor

Das würde bedeuten, dass sich der Zeitplan für neue Hauptwache verzögern würde, da es sich um eine landwirtschaftliche Fläche handele, die erst beplant werden, sagte Ordnungsamtsleiterin Annette Friedrichs. Zudem gab sie zu bedenken, dass sich dieser Standort weiter entfernt vom Stadtzentrum befindet – und damit viele freiwillige Feuerwehrleute mehr Zeit benötigen würden, um zu ihrer Wache und den Autos zu kommen, bevor sie zum Einsatz ausrücken könnten.

Sozialdezernent Thomas Fengler sieht gar keinen Grund, vom favorisierten Standort am Bahnhof West abzuweichen – schon weil die Züge nur zwischen dem Rheinsberger Tor und Hennigsdorf bald im Halbstundentakt fahren werden, nicht aber bis zum Bahnhof West. Soll heißen: Die Schranken an der Präsidentenstraße schließen vermutlich bis zum Jahr 2030 nicht öfter als jetzt. „So steht es im Bedienkonzept der Bahn“, sagte Fengler.

Gutachter haben keine Bedenken

Zudem könne die Feuerwehr laut den Gutachtern, die den Gefahrenabwehrbedarfsplan für die Neuruppiner Brandschützer erstellt haben, selbst bei geschlossenen Schranken über den Tunnel und den Kreisel an der Heinrich-Rau-Straße das Gros der Neuruppiner Straßen innerhalb von sechs Minuten erreichen, sagte Ordungsamtsleiterin Friedrichs.

Michael Peter, CDU-Stadtverordneter und Ortsvorsteher von Gühlen-Glienicke, war dennoch nicht überzeugt – weil am Bahnhof West ein größerer Parkplatz für die steigende Zahl an Pendlern gebaut werden müsse und sich auch der dortige Supermarkt erweitern wolle. „Die Pendler-Parkplätze sind schon jetzt voll“, stimmte Andreas Guttek ( CDU) zu. „Es geht um Leib und Leben und die besten Bedingungen für die Feuerwehr“, sagte Cornelia Böhme (Linke). Der Standort am Bahnhof sei dafür nicht geeignet. Böhme plädierte dafür, dass der Neubau auf dem jetzigen Feld an der Rettungswache des Kreises gebaut werden solle, während SPD-Fraktionschef Nico Ruhle den Erhalt der Wache in der Schinkelstraße sowie den Neubau einer kleineren Zweitwache anregte, ohne dafür einen Standort zu nennen.

Workshop mit der Wehrführung geplant

Ein Zwei-Wachen-Standort werde auch von der Wehrführung schon aus organisatorischen Gründen als schlechteste Lösung gesehen, sagte Dezernent Fengler. Die Abgeordneten wollen sich jetzt bei einem Workshop mit der Wehrführung noch einmal intensiv mit den Standorten für den Neubau beschäftigen. Denn das Neuruppin etwas für seine Feuerwehrleute tun muss, ist klar. Die Wache in der Schinkelstraße ist inzwischen sowohl für die Technik als auch für das Personal zu klein. Am 2. März wollen die Stadtverordneten entscheiden, ob die neue Hauptwache am Bahnhof West errichtet werden soll.

