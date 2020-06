Vor einem Jahr hat die evangelische Kirchengemeinde Ruppin aus Hamburg Bronzeglocken für die Kirche in Alt Ruppin bekommen. Jetzt sollen die alten Glocken endlich ausgebaut und die neuen eingesetzt werden. Das ist gar nicht einfach.

Feierlicher Tausch - Kirche in Alt Ruppin bekommt ihre neuen Glocken

