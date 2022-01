Neue Hochschulambulanz in Neuruppin kümmert sich um Long-Covid-Patienten

Neuruppin

In den Ruppiner Kliniken gibt es jetzt eine Hochschulambulanz, in der sich Fachärzte aus der Neurologie und der Lungenheilkunde mit den Folgen von Long- und Post-Covid bei Patienten beschäftigen. Es gehe darum, die Expertise in der Ambulanz zu bündeln, um den Patienten besser helfen zu können, sagt Gunnar Pietzner, der Chef des Neuruppiner Krankenhauses.

Herauszufinden, ob jemand an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung leidet, das sei nicht einfach, sagt Tobias Müller, Chefarzt der Neurologie in den Ruppiner Kliniken. Zwar sei bekannt, dass eine Covid-19-Erkrankung stets die Nerven angreifen könne. Das beginne schon damit, dass viele Covid-Patienten ihren Geruchssinn verlieren. „Die Geruchsnerven gehen vom Gehirn aus“, so Müller. Corona-Viren könnten also über die Geruchsnerven in das Nervensystem eindringen. Das gelte jedoch ebenfalls für viele andere Virenerkrankungen.

Covid-19-Erkrankung kann auch zu Depressionen führen

Für den Chefarzt ist es deshalb wichtig, als Erstes die Patientengeschichte zu hören und den Patienten danach klinisch zu untersuchen. Erst danach könne man eine Strategie erarbeiten. Covid-19-Patienten leiden häufig auch noch Wochen nach überstandener Infektion unter Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, weiß Müller. Dauern diese Beschwerden länger als vier Wochen an, sprechen die Mediziner von Long-Covid, ab zwölf Wochen nach Überstehen der Infektion wird von Post-Covid gesprochen.

Eine Covid-19-Erkrankung kann bei Patienten laut Müller auch zu psychiatrischen Depressionen führen. Dies müsse anders behandelt werden, als ein Erschöpfungssyndrom, betont der Neurologe.

Neuruppiner Klinikchef setzt große Hoffnungen auf die neue Hochschulambulanz

Die Hochschulambulanz ist laut Klinikchef Pietzner das Eintrittstor, um den Patienten in den richtigen Therapiestrang leiten zu können. Dabei tauschen sich die Experten der verschiedenen Fachgebiete untereinander aus. „Wir können das Krankheitsbild bei den Patienten länger verfolgen“, sagt Hagen Kelm, Chefarzt der Klinik für Pneumologie in den Ruppiner Kliniken.

Die Atembeschwerden von Covid-19-Patienten können sich laut Kelm auf viele Organe ausbreiten. „Das betrifft alle Altersgruppen“, so der Chefarzt. Mitunter werden dann selbst kleinste Anstrengungen, wie das Treppensteigen, zu einem Problem. Kelms derzeit jüngster Patient ist Anfang 20, der Älteste Mitte 80.

Neuruppiner Chefärzte sprechen von einem Glücksfall

Wegen der Einschränkungen seien die Patienten nur noch teilweise arbeitsfähig. Hinzu könnten psychische Veränderungen bei Patienten auftreten. „Man braucht viel mehr Zeit, um die genaue Erkrankung herauszufinden“, betont Kelm. Beide Chefärzte sind deshalb froh, dass sie diese Zeit in der neuen Hochschulambulanz haben. „Das ist ein Glücksfall“, so der Neurologe Müller. Immerhin gehen Experten davon aus, dass bis zu 20 Prozent der Covid-19-Patienten mit wochenlangen Folgen der Erkrankung zu kämpfen haben.

Aktuell gibt es in Ostprignitz-Ruppin mehr als 1500 aktive Corona-Fälle sowie gut 8000 Genesungen.

Anmeldungen bei der neuen Hochschulambulanz sind ab sofort möglich unter Telefon 03391/3936800 oder per E-Mail an: hochschulambulanz@ruppiner-kliniken.de.

Von Andreas Vogel