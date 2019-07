Neuruppin Elektronische Beobachtung - Kamera schwebt über Neuruppins Bollwerk Immer mehr Brandenburger beschweren sich bei der Datenschutzbeauftragten des Landes über Überwachungskameras. Jetzt bekommt auch Neuruppin eine neue Kamera an einem öffentlichen Platz. Überwachen soll die aber niemanden, sagen die Stadtwerke.

Die Stadtwerke bauen eine neue Kamera am Bollwerk in Neuruppin auf. Sie könnte auf die Klosterkirche blicken oder auf den See. Noch ist sie nicht in Betrieb. Quelle: Reyk Grunow