Neue Montessori-Kita in Neuruppin öffnet am Montag

Keine Eröffnungsfeier, sondern ein stiller Beginn: Die neue Neuruppiner Montessori-Kita, die in den vergangenen Monaten für rund drei Millionen Euro gegenüber dem evangelischen Friedhof entstanden ist, öffnet am Montag, 3. August, ihre Türen für gut 80 Mädchen und Jungen. Diese wurden bisher im Montessori-Kinderhaus am Neuruppiner Rosengarten betreut.

In dem Neubau gibt es 111 Plätze, das sind rund 30 Plätze mehr als im Kinderhaus, das künftig lediglich vom Hort der Montessori-Schule genutzt werden soll. Dennoch gibt es keine freien Kapazitäten. „Unsere Warteliste ist deutlich größer“, sagt Tom Buchholz, Geschäftsführer der Ibis in Wittenberge, die die Montessori-Einrichtungen in Neuruppin, Perleberg und Wittenberge betreibt.

Neuruppin braucht mehr Kitaplätze

Neuruppin braucht schon seit geraumer Zeit mehr Kindergartenplätze. Deshalb sind zwei weitere Neubauten geplant: eine neue evangelische Kita mit 120 Plätzen, das sind 50 mehr als im jetzigen Altbau in der August-Bebel-Straße, soll am Bahnhof West entstehen, während die Wohnungsgenossenschaft Karl-Friedrich Schinkel am alten Paulinenauer Bahnhof eine Kita für mehr als 50 Mädchen und Jungen errichten will.

Hinzu kommt, dass die Kita Miteinander am Bullenwinkel um etwa 30 Plätze erweitert werden soll. Die Arbeiten verzögern sich aber wegen der Corona-Pandemie.

Probleme beim Neubau

Probleme hatte auch die Ibis mit dem Neubau der Montessori-Kita. Zuletzt hatte im Juni die Firma kurzfristig abgesagt, die das Pflastern im Außenbereich übernehmen wollte. Im dritten oder vierten Anlauf hat das aber nun geklappt.

