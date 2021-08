Neue Sorge in Neuruppin um Schulkrankenschwestern

Neuruppin

Das Ergebnis der Auswertung ist eindeutig: 87 Prozent der Schüler kehren nach einem Gespräch mit einer Schulkrankenschwester zurück in den Unterricht – dennoch ist unklar, ob das Projekt mit so genannten Schulgesundheitsfachkräften im Land Brandenburg fortgesetzt wird. Der Grund: Der Entwurf des Landeshaushaltes für 2022, der schon vor den Sommerferien vorliegen sollte, lässt noch immer auf sich warten.

„Die Koalitionspartner von SPD, CDU und Bündnisgrünen streiten sich, ob das Land für das Projekt weiter Geld geben soll“, sagte am Donnerstag der Neuruppiner Landtagsabgeordnete Ronny Kretschmer (Linke). Für Anke Ketteritzsch, die in der Fontanestadt die Puschkin-Oberschule leitet, ist das ein Unding. „Das Projekt muss ausgeweitet werden, nicht eingestellt.“

Lediglich 20 Stunden pro Woche in einer Schule

Die Puschkin-Oberschule ist eine von drei Schulen in Neuruppin, in denen sich Schulkrankenschwestern um kleine Stürze von Kindern kümmern, um Bauchschmerzen oder auch um Angst vor Prüfungen – allerdings sind die Fachkräfte nur 20 Stunden in der Woche an einer Schule im Einsatz, neben der Puschkin- auch an der Gentz- und der Liebknechtschule.

„20 Stunden, das ist einfach viel zu wenig“, sagt Ketteritzsch. Schließlich gebe es immer mehr Schüler, die ein Handicap haben oder unter Allergien und Diabetes leiden. Schulkrankenschwestern helfen, damit diese Mädchen und Jungen nicht beim kleinsten Problem nach Hause oder zum Arzt geschickt werden.

Eine große Hilfe für die Schule

„Viele Lehrer haben zu wenig Zeit, um sich um derartige Dinge zu kümmern“, sagt Cindy Nitsche. Die ausgebildete Krankenschwester arbeitet seit Ende 2018 an der Neuruppiner Puschkin-Oberschule und versteht sich als Bindeglied zwischen den Kindern und der Schulleitung.

Seit der Corona-Pandemie unterstützt sie bei den wöchentlichen Corona-Tests, schaut dabei auch, ob bei den Mädchen und Jungen die Masken richtig sitzen und ob sich regelmäßig die Hände gewaschen werden. „Unsere Krankenschwester ist eine große Hilfe“, sagt die Schulleiterin.

18 Krankenschwestern an 27 Modellschulen

Solche Reaktionen kennt Gudrun Braksch. Sie ist Projektleiterin beim Awo-Bezirksverband, der das Modellvorhaben der Schulkrankenschwestern 2009 ins Leben gerufen hat. 18 Schulkrankenschwestern gibt es derzeit im Land Brandenburg.

Doch während laut Braksch in Hessen, Bremen, Berlin und Hamburg das Projekt dauerhaft finanziert werden soll, haben die 18 Schulkrankenschwestern in Brandenburg, die an 27 Modellschulen arbeiten, lediglich einen Vertrag bis zum 31. Dezember. Für Ronny Kretschmer ist das ein Unding. „Das Projekt sollte schon in diesem Jahr verstetigt werden.“ Offenbar haben das die Auswirkungen der Corona-Pandemie verhindert.

Nun soll das Bildungsministerium prüfen

Nun wird sich am Mittwoch, 11. August, der Gesundheitsausschuss des Landtages in Potsdam mit dem Projekt befassen. Der Landeshaushalt wird vermutlich im Dezember verabschiedet.

Das Gesundheitsministerium ließ am Donnerstag die Frage unbeantwortet, wie viel Geld für Schulkrankenschwestern im Etat für 2022 beantragt wurden. Ein Sprecher verwies lediglich darauf, dass im Jun das Bildungsministerium gebeten worden sei, ob die Schulgesundheitsfachkräfte über das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ beschäftigt werden könnten.

Von Andreas Vogel