Neue Straße für neues Wohngebiet in Wildberg

Wildberg

Die ersten zwei Häuser stehen schon, die Arbeiten an der Bodenplatte für das dritte Haus, das im neuen Wohngebiet „Am Reitplatz“ in Wildberg gebaut werden wird, laufen. Doch am Freitag war erstmal Grund zum Feiern: Die kleine Straße „Am Reitplatz“ wurde für den Verkehr frei gegeben.

Der Name ist kein Zufall. Befand sich auf der Fläche gegenüber der Wildberger Grundschule doch lange Zeit ein Reitplatz samt Turm für die Kampfrichter. Daran erinnert nichts mehr. Auf dem hergerichteten Areal ist Platz für insgesamt 15 Einfamilienhäuser sowie ein Doppelhaus, erklärte Ulrich Kaatzsch. Der Investor kannte den Wildberger Reitplatz gut. „Ich war mal ein ganz passabler Dressur- und Springreiter“, sagt er. Zudem hat Kaatzsch in Wildberg seine Frau kennen gelernt.

Bürgermeister Mann: Der Bauwillen ist ungebrochen

„Die Gemeinde ist attraktiv. Hier ziehen junge Leute mit ihrer Familie her“, sagte Michael Mann, der Bürgermeister der Gemeinde Temnitztal, zu der Wildberg gehört. Mann ist zuversichtlich, dass die restlichen Bauflächen schnell vergeben sein werden. „Der Bauwillen ist ungebrochen“, sagt Mann.

Michael Mann ist Bürgermeister der Gemeinde Temnitztal, zu der auch Wildberg gehört. Quelle: Andreas Vogel

Investor Kaatzsch ist da etwas vorsichtiger. „Die Banken sind restriktiver bei der Kreditvergabe geworden.“ Gleichwohl glaubt Kaatzsch natürlich an das Projekt. Sonst hätte der Unternehmer es nicht von Ulrich Jaap, Wildbergs einstigen Bürgermeister übernommen. Jaap hatte zunächst einen anderen Teil der Fläche für seinen Sohn gekauft, der selbst in Wildberg ein Häuschen bauen wollte. Doch diese Pläne zerschlugen sich. Gleichwohl griff Jaap zu, als auch der einstige Reitplatz zum Verkauf stand.

Planer: Wer hier baut, stärkt die Region um Neuruppin

Unklar war zunächst, was aus dem Gebiet werden könnte – bis es die Idee gab, daraus ein Baugebiet für Wildberg zu machen. „Es liegt mitten im Dorf im Grünen“, lobt Planer Jörg Lewin.

Zwar wollte Wildberg eigentlich das Baugebiet am Sportplatz erweitern, das Anfang der 1990er Jahre ein paar hundert Meter weiter auf ehemaligen Ackerflächen eingerichtet worden war. Doch wegen der vielen Windräder, die rings um Wildberg nach und nach errichtet wurden, hatte die Gemeinde von diesen Plänen wieder Abstand genommen.

„Wer hier baut, stärkt die Region um Neuruppin“, sagt Planer Lewin. Davon ist auch Thomas Kresse, der Direktor des Amtes Temnitz, überzeugt. Zugleich vermutet Kresse, dass mit dem neuen Wohngebiet der Druck auf das Amt und seine Gremien wachsen wird, die Wildberger Grundschule herzurichten. Schulhof, Sportplatz und Eingang der Schule sollen schon seit Längerem saniert werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bergstraße in Wildberg innerhalb von sechs Wochen saniert

Das ist bisher nicht gelungen. Indes konnte überraschenderweise innerhalb von gerade mal sechs Wochen die Bergstraße in Wildberg saniert, ausgebaut und am Freitag frei gegeben werden. 104.000 Euro hat das Projekt gekostet – die Haushalte an der Bergstraße, gut ein Dutzend, muss sich an den Kosten für den Ausbau der 140 Meter langen und gerade mal drei Meter breiten Straße nicht beteiligen. Das Land Brandenburg hatte die Anwohnerbeteiligung beim Straßenausbau im Sommer 2020 auf eine Initiative von BVB-Freie Wähler gekippt.

Die Bergstraße in Wildberg wurde innerhalb von sechs Wochen saniert. Quelle: Andreas Vogel

Die alte Bergstraße in Wildberg stammte aus den 1970er Jahren, bestand aus Platten und war in Feierabendarbeit errichtet worden, sagte Manfred Mann, der Ortsvorsteher von Wildberg.

Von Andreas Vogel