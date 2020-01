Bistro am Rheinsberger Tor: Wolfgang Niquet versucht den Neuanfang

Neuruppin

Der Neuruppiner Bahnhof Rheinsberger Tor hat nur zwei Gleise. Naheliegend also, dass Wolfgang Niquet sein Bistro am Bahnhof „Gleis 3“ nannte. „Zwei Gleise und hier ist Gleis drei“, sagt der 53-Jährige. Wer vor der Abfahrt seines Zuges ein wenig Zeit hat, kann bei Niquet einkehren und noch einen Kaffee trinken.

Seit inzwischen drei Wochen betreibt der Lüchfelder das neue Bistro am Rheinsberger Tor. Für den Maler, der lange einen gut laufenden Betrieb geführt hat, ein Neuanfang. „40 Jahre als Maler reichen.“

Frühstück und Tagesgericht

Königsberger Klopse, Sahnehering oder Bratwurst – Niquet bietet frische, selbst gekochte Hausmannskost als Tagesgericht an. Außerdem ein Frühstück und das klassische Imbissangebot. Er hat schon immer gerne gekocht. Auch für die große Familienrunde.

Für den Neuanfang als Bistrobetreiber hat er sich bewusst den Januar ausgesucht. Der ruhige Monat, der bei Gastronomen eher gefürchtet ist, sei ideal, um in das Geschäft reinzuwachsen, sagt er. Noch sind seine Vitrinen mit den Sandwiches zurückhaltend bestückt. Niquet will nichts wegwerfen – und die Wünsche seiner Kunden langsam kennenlernen.

Bislang kam Niquet mit seinem Angebot gut an. „Es gab nicht einen Teller, der nicht abgegessen zurückgekommen wäre“, sagt er. Der Gastwirt nimmt das als Kompliment. Auch dass einige Gäste bereits öfter gekommen sind.

Ungezählte Arbeitsstunden

Wolfgang Niquet hat sich für die Eröffnung des Bistros viel Zeit genommen. Er hat Gebäude von außen und innen gestrichen, einen Tresen gebaut, neuen Fußboden verlegt und neue Möbel angeschafft – nichts erinnert mehr an den Frittiergeruch früherer Tage. Die Arbeitsstunden, die er bereits in sein Bistro gesteckt hat, hat Niquet nicht gezählt. „Das war natürlich immer nach Feierabend und am Wochenende.“

Das zuvor leerstehende Bistro am Rheinsberger Tor hatte Niquet eher zufällig entdeckt. „Im Vorbeilaufen.“ Schon länger hatte er sich überlegt, noch etwas anderes zu versuchen – am liebsten ein eigenes Bistro. Kurz entschlossen sagte er schließlich zu, die Küche am Rheinsberger Tor zu übernehmen. Ihm gefiel das historische Haus. „Das Gebäude war schon immer hier“, sagt er. „Das steht schon eine ganze Weile.“ Im Internet hat Niquet versucht, die Geschichte des Hauses zu recherchieren.

Weitere Aufträge als Maler

Seinen Malerbetrieb will Wolfgang Niquet nicht völlig aufgeben. Vereinzelt wird er noch Aufträge übernehmen. Niquet macht sich keine Illusionen darüber, dass er auch weiterhin in einer Sieben-Tage-Woche arbeitet. „Das habe ich auch vorher schon“, sagt er. „Das ist einfach so als Selbstständiger.“

Von Frauke Herweg