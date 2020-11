Neuer Bildband über Wustrau in der Edition Rieger erschienen

Wustrau

Blauer Himmel über sorgsam gepflügter Scholle, eine Straße schwingt sich als schmales Band einen Hügel hinauf, bis sie in den Büschen am Horizont verschwindet. „Wustrauer Flur“ heißt das Bild. Das nächste titelt „Im Luch“: Schilfbüschel spitzen aus trägem Wasser, in dem sich die Wolken spiegeln; am wiesengesäumten Ufer liegen große Strohballen – ländliche Idylle pur. Auf dem dritten Bild prangt das Zietenschloss mit seiner herrschaftlich geschwungenen Freitreppe – heute genutzt als Tagungsstätte der Richterakademie: Ein schönes, stilvoll saniertes Gebäude inmitten eines grünen Parks, hinter dem der Ruppiner See schimmert.

Den drei ersten folgen noch viele weitere Ansichten des Zietendorfs Wustrau – die meisten Aufnahmen stammen aus der Kamera von Günter Rieger. Der Verleger aus dem benachbarten Karwe hat nicht zum ersten Mal ein Buch über Wustrau herausgegeben. Dass er es wieder tat, hat einen Grund: Frank Jüttner, Direktor am Neuruppiner Amtsgericht, hat ihn zum Buch angestiftet. „Ich habe ihn zufällig getroffen und angesprochen, etwas Neues über Wustrau zu machen“, sagt der Neuruppiner, der von 2008 bis 2011 Direktor der Deutschen Richterakademie war – immerhin als erster Brandenburger in diesem Amt.

Wustrau als Fluchtort aus dem Alltag

Insbesondere in dieser Zeit ist Wustrau ihm ans Herz gewachsen. „Es war eine sehr intensive Zeit – ich habe sehr viele Einrichtungen, Institutionen und Einwohner kennengelernt.“ Gerade der Zusammenhalt und das Engagement der Einheimischen hat es ihm angetan. „Auch als Zugezogener wird man hier gut aufgenommen“, sagt er.

Die Idee zum Wustrau-Büchlein hatte auch einen Hintergedanken. Immer wenn Delegationen kamen oder er selbst auf Dienstreisen war, wurden Mitbringsel und Gastgeschenke getauscht. Er selbst fand zu diesem Zweck Bücher immer passender als Touristen-Tand – insofern hatte er selbst immer die Wustrau-Hefte aus der Edition Rieger dabei.

Günter Rieger - die Günter Rieger in seinem Arbeitszimmer. Quelle: Regine Buddeke

Das neue handliche Format, in dem Rieger in diesem Jahr bereits das Gut Gentzrode, das Neuruppiner Fontanedenkmal und last not least den Tempelgarten in Szene setzte, gefällt Jüttner gut. Auch deswegen hat er Günter Rieger gefragt, ob er nicht ein Wustrau-Bändchen nachschieben wolle.

„Er ist nicht gleich drauf angesprungen“, sagt Frank Jüttner, der daraufhin mit Ingelore Radke sprach, der Betreiberin des Wustrauer Café Constance, in dem Rieger schon oft Bücher vor- und nicht selten auch seine Fotos und Malerei ausgestellt hat. Ingelore Radke und Günter Rieger haben einen guten Draht – so ließ sich letzterer denn doch zum Wustrau-Buch überreden.

Jüttner schrieb seine Sicht auf Wustrau

„Er sagte mir, er macht es – aber nur wenn ich den Text schreibe“, sagt Jüttner, der als Richter selbstredend eloquent aber literarisch bislang eher nicht aktiv war. „Ich war dann auch froh, dass Irina Rockel einen kleinen Beitrag zu den historischen Fakten beigesteuert hat“, sagt er. Er selbst habe sich darauf verlegt, Wustrau so zu beschreiben, wie er den Ort persönlich erlebt hat. „Kurzer Anlauf, dann ging es mir leicht und schnell von der Hand“, sagt er.

Zur Überschrift „Besonders schön ...“, die sich wie ein roter Faden durch den Text zieht, steht er. „Ist sicher nicht besonders originell trifft es aber genau“, erklärt er. Für ihn sei Wustrau die kleine Flucht aus dem Alltag – auch heute noch, wo er der Richterakademie längst nicht mehr vorsteht. Besonders schön ... viele seiner Kollegen und Tagungsgäste sehen das ähnlich und kommen zum Urlaub machen nach Wustrau.

Bilder von Günter Rieger

Mit der Bildauswahl von Günter Rieger ist er glücklich. „Ich finde seine Fotos sehr stimmungsvoll“, sagt er. Besonders freut es ihn auch, dass es eine Reihe bislang unveröffentlichter Bilder gibt, die 2011 im Rahmen der Feier zum 100. Jubiläum der Goldenen Hochzeit des letzten Grafenpaares auf Wustrau, Julius und Constance von Zieten-Schwerin entstanden sind.

Foto von 2011: Der Heimat- und Kulturverein Wustrau plant den historischen Umzug zur Goldenen Hochzeit Constanze und Ziethen-Schwerin – mit dabei ünter Rieger (r.) und Frank Jüttner (3.v.l.) Quelle: Archivfoto Peter Geisler

„Die Wustrauer haben heute noch leuchtende Augen, wenn sie davon sprechen“, sagt er über das riesige Dorfspektakel, bei dem das Wustrauer Ehepaar Edda und Siegfried Stade als gräfliches Jubelpaar agierten.

Auch Günter Rieger ist froh, das Buch nun gedruckt in Händen zu halten. „Ich habe ja schon einige Bücher über Wustrau verlegt – aber dieses hat eine sehr persönliche Sicht auf den Ort und die Menschen, die hier leben“, sagt er. Es richte sich so an Einheimische und Besucher gleichermaßen. An jene, die auf Fontanes Spuren unterwegs sind – „Wustrau ist schließlich einer der beliebtesten Fontane-Orte der Region“, weiß er.

Immerhin beginnen die „Wanderungen – die Grafschaft Ruppin“ mit dem Kapitel über Wustrau. Auch der begeisterte Fotograf Rieger kann sich dem Reiz der Landschaft und des Ortes nicht entziehen – die meisten der Aufnahmen, sagt er, seien 2019 und 2020 entstanden.

Am Sonntag, 6. Dezember, soll das Buch um 14 Uhr in der Wustrauer Kirche der Öffentlichkeit vorgestellt werden – sollten die Coronamaßnahmen dies zulassen. Beziehen kann man das Buch bei Günter Rieger (info@edition-rieger.de).

