Neuer Chef der Stadtverordneten in Neuruppin

Neuruppin

Sven Deter (45, CDU) ist der neue Vorsitzende der Neuruppiner Stadtverordnetenversammlung. Der Wulkower setzte sich am Mittwochabend im zweiten Wahlgang gegen Ronny Kretschmer (44, Linke) durch. Er wolle neutral und ausgleichend wirken, sagte Deter und dankte nach der Wahl für das in ihn gesetzte Vertrauen.

Die Neuwahl war notwendig geworden, weil völlig überraschend der bisherige Vorsitzende Gerd Klier (Linke) Anfang September sein Mandat niedergelegt hatte und aus der Partei ausgetreten war. Dabei war Klier bis zu diesem Zeitpunkt der Bürgermeister-Kandidat der Linken für die Wahl am 8. November in Neuruppin. Zu den Gründen für den plötzlichen Rückzug wurde lediglich bekannt, dass es wohl „persönliche und familiäre“ Dinge gewesen sein sollen, die Klier zum Rückzug bewogen haben.

Bürgermeister dankt Gerd Klier

Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) dankte am Mittwoch Klier ausdrücklich für seine Arbeit in den vergangenen fünf Jahren. Klier habe sich stets nicht nur um Probleme der Bürger, sondern auch um die in der Verwaltung gekümmert. „Er wird uns fehlen“, so Golde.

Bis zur Wahl am Mittwoch hatte Andreas Haake ( Bündnisgrüne) als bisheriger Stellvertreter die Sitzungen der Stadtverordneten geleitet. Haake trat nicht zur Wahl an. Hingegen wurde von den Bündnisgrünen Maximilian Kowol ins Rennen geschickt. Kowol sei jung, seriös, politisch unverbraucht und polarisiere nicht, sagte Frank Borchert. Allerdings erhielt Kowol im ersten Wahlgang lediglich fünf Stimmen.

Von Andreas Vogel