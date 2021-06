Neuer Chef für das Resort Mark Brandenburg in Neuruppin

Neuruppin

Das Resort Mark Brandenburg und die Fontane-Therme haben einen neuen Direktor: Der gebürtige Bonner Martin Wenzel (50), der zuletzt ein Fünf-Sterne-Hotel in Sankt Peter-Ording an der Nordsee leitete, wird Nachfolger von Martina Jeschke, die in den Ruhestand gegangen ist.

Er wolle das Resort und die Therme in Neuruppin, die am Donnerstag, 17. Juni, nach der Corona-Pause wieder öffnen, „mit Herzblut weiterführen“, hieß es am Mittwoch. Nach seiner Ausbildung zum Restaurant- und Hotelkaufmann startete die Karriere von Martin Wenzel im Hotel Bayerischer Hof in München. Weitere Stationen führten ihn unter anderem nach Sellin auf der Insel Rügen sowie auf den Darß.

Von Andreas Vogel