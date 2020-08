Neuer Corona-Fall in Ostprignitz-Ruppin

Es kommt wenig überraschend: Nach gut zehn Tagen ohne neue Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin hat die Kreisverwaltung in Neuruppin am Montagabend über den 101. Fall im Landkreis informiert. Dabei handelt es sich um einen „Reiserückkehrer“, der über 50 Jahre alt ist.

Passagiere warten in einer Schlange am Flughafen in Rom auf einen Corona-Test. Quelle: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUM