Neuruppin

Bei einer Person, die im Raum Rheinsberg tätig ist, wurde jetzt eine Corona-Erkrankung festgestellt. Derzeit versuche das Gesundheitsamt, die Kontaktpersonen im familiären und beruflichen Umfeld zu ermitteln, sagte am Dienstag Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Offen blieb, wann der Corona-Fall festgestellt wurde. Dazu könne derzeit nichts gesagt werden, hieß es.

Demnach ist auch noch unklar, ob die infizierte Person ihren Erstwohnsitz in Ostprignitz-Ruppin oder in einem anderen Landkreis oder in einer anderen Stadt hat.

Anzeige

Alle Testergebnisse sind negativ

Abgeschlossen sind dagegen alle Test bei den Kontaktpersonen der 30 Neuruppiner OSZ-Schüler sowie der vier Lehrkräfte, die nach einem Corona-Fall am Freitag in die häusliche Isolation geschickt worden waren. „Alle Testergebnisse sind negativ“, so der Kreissprecher. „Vorsorglich“ dürften sie sich aber weiterhin nur in häuslicher Isolation aufhalten.

Weitere MAZ+ Artikel

Negative Testergebnisse gibt es ebenfalls bei allen Kontaktpersonen der Praktikantin der Evangelischen Schule, bei der bereits in der vergangenen Woche das Coronavirus festgestellt worden war. Das teilte der Landkreis am Montagnachmittag mit. Dort waren zehn Schüler und ein Lehrer in häusliche Isolation geschickt worden.

Von Andreas Vogel