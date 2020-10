Gleich 26 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt Neuruppin am Donnerstag für Ostprignitz-Ruppin gemeldet. Sechs Fälle betreffen die Stephanus-Werkstätten in Wittstock, sechs Fälle eine Tagespflege in Neuruppin. Auch in Kyritz gibt es mehrere neue Infektionen.