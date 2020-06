Neuer Kreisbrandmeister in Ostprignitz-Ruppin ist Polizist

Kyritz/Neuruppin

An seinen prägendsten Einsatz kann sich Olaf Lehmann (52) sofort erinnern. Dabei ist der gebürtige Neuruppiner, der seit 20 Jahren mit seiner Familie in einem über 100 Jahre alten Haus in der Kyritzer Innenstadt lebt, schon seit mehr als 35 Jahren bei der Feuerwehr.

„Das war die Gasexplosion in der Neuruppiner Präsidentenstraße am Karfreitag 1995.“ Sieben Menschen verloren damals ihr Leben. Lehmann gehörte zu den vielen Helfern, die sich um die Verletzten kümmerten und versuchten, den Schaden in Grenzen zu halten.

Bei EPW in Neuruppin gelernt

Seitdem hat Lehmann, der Ende Mai vom Kreistag zum Kreisbrandmeister ernannt wurde, viele tödliche Unfälle erlebt – auf den Straßen und bei Wohnungsbränden. Gleichwohl ist Lehmann Feuerwehrmann geblieben. „Mein Vater und mein Stiefbruder waren schon bei der Feuerwehr.“ Das war offenbar ansteckend.

Die Technik, die Autos, der Zusammenhalt der Feuerwehrleute und der Willen, anderen Menschen in der Not helfen zu können – davon ist er nicht mehr los gekommen. Dabei hat Lehmann zunächst Anlagentechniker in den Elektrophysikalischen Werken (EPW) in Neuruppin gelernt. Doch schon nach der Armee führte ihn sein Weg wieder zur Feuerwehr.

Nach der Wende Wahl zwischen Wachschutz und Polizei

Die Grundausbildung für die Berufsfeuerwehr legte er an der Feuerwehrschule im sächsischen Nardt ab. Der Ortsteil der Gemeinde Elsterheide in der Nähe von Hoyerswerda beherbergt noch heute die Landesfeuerwehrschule von Sachsen. Lehmann wechselte danach nach Rheinsberg – und wurde Mitglied der Berufsfeuerwehr des Kernkraftwerkes (KKW), allerdings nur ein Jahr.

Mit der politischen Wende musste er sich neu orientieren, denn eine eigene Berufsfeuerwehr war für das 1966 in Betrieb gegangene und 1990 stillgelegte KKW nicht mehr notwendig. „Ich hatte die Wahl zwischen dem Wachschutz, den es heute noch im KKW gibt und der die Feuerwehrarbeit mitmacht oder der Polizei.“

Drei Pflegekinder zu Hause

Warum er sich für die Polizei entschied, das weiß Lehmann, der Vater von fünf Kindern ist, heute nicht mehr genau. Er machte ein halbes Jahr eine Ausbildung in Wuppertal und begann dann mit dem Streifendienst. Mal für eine Zeit in Neuruppin, mal in Kyritz, mal in Wittstock. 2006 wechselte Lehmann zur Kriminalpolizei und war auch in Kyritz, Neuruppin und Wittstock im Einsatz, da, wo er gerade gebraucht wurde. Bei der Feuerwehr blieb er dennoch, auch wenn er inzwischen von Neuruppin nach Kyritz gewechselt war.

Seit 2012 unterrichtet Lehmann an der Hochschule der Polizei in Oranienburg, die eine Außenstelle samt Schießanlage in Kyritz hat. Die kurzen Wege zur Arbeit sind von Vorteil. Zwar sind vier der fünf Kinder inzwischen aus dem Haus.

Aber Lehmann und seine Frau, die zehn Jahre als Tagesmutter gearbeitet hat, betreuen seit mehreren Jahren Pflegekinder. „Wir machen das gern. Sie kommen ja aus eher schwierigen Verhältnissen“, sagt Lehmann. Mehr will er nicht verraten, auch mit Blick auf den Schutz der Kinder. Drei werden aktuell bei den Lehmanns versorgt.

Erstmals wieder etwas mehr Feuerwehrleute

Viel Zeit für Hobby bleibt da nicht. „Die Feuerwehr, die Familie, das Haus“, sagt Lehmann nur. Da gibt es genügend zu tun. Sorgen macht ihm der bevorstehende Sommer. „Es soll ja wieder eine Heißwetterfront kommen.“ Lehmann hofft, dass die knapp 1800 Brandschützer in Ostprignitz-Ruppin dennoch von schwerwiegenden Bränden und großen Einsätzen weitgehend verschont bleiben.

Zwar ist die Zahl der aktiven Feuerwehrleute im Landkreis 2019 erstmals seit mehr als zehn Jahren leicht gestiegen. Doch in drei Wehren liegt die Zahl der Einsatzkräfte schon jetzt unter dem Limit – im Amt Lindow, in der Gemeinde Wusterhausen sowie in Kyritz. Die Kyritzer Einheit kann nur deshalb zuverlässig zu den Einsätzen ausrücken, weil die Wehren der Umgebung sich gegenseitig helfen.

