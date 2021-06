Neuer Landesseniorenbeauftragter stellt sich Ostprignitz-Ruppinern vor

Kyritz

Zur alljährlichen Seniorenwoche in Brandenburg gibt es stets einen landesweiten Auftakt. Aber es gibt immer auch eine für den jeweiligen Landkreis zentrale Eröffnung. Bei der 26. Seniorenwoche 2019 ließ sich mit Wittstock als landesweiter Auftaktort gleich beides verbinden – es war die seither letzte Runde dieser Art. Die 27. Seniorenwoche musste im vergangenen Jahr angesichts der Coronapandemie verschoben werden. Sie steht nun Anfang Oktober bevor mit der wie gehabt geplanten Zentralveranstaltung in Lübben.

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist eine Auszeichnungsveranstaltung vorgesehen. Sie soll bereits Ende September im Hotel am Untersee in Bantikow erfolgen und sogleich den Start der Seniorenwoche für die Region markieren. Darüber informierte die Vorsitzende des Kreisseniorenbeirats, Sigrid Schumacher, bei der jüngsten Beiratssitzung in Kyritz. „Größeres werden wir nicht machen können. Damals in Wittstock hatten wir ja 400 Teilnehmer.“

Neuer Landesseniorenbeauftragter stellt sich vor

Gast bei der Sitzung in Kyritz war der Potsdamer Wolfgang Puschmann, der Vorsitzende des Seniorenrates des Landes. „Ich war seit 50 Jahren nicht mehr in Kyritz. Das ist ja wirklich eine so schöne Stadt geworden, ich habe sie nicht wiedererkannt“, sagte er.

Neben dem 81-Jährigen begrüßte Sigrid Schumacher auch Norman Asmus in Kyritz. Im Unterschied zu den bisher ehrenamtlich Engagierten aus den Beiräten ist Asmus seit vorigem Jahr der erste Landesseniorenbeauftragte. Er bekleidet damit einen offiziellen Posten im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz.

Freude über erstes Wiedersehen unter den Senioren

Wolfgang Puschmann würdigte dies als wichtigen Schritt für mehr Gehör in der Regierung. Asmus wiederum hob die Bedeutung der Beiräte als „die Interessenvertretung der Älteren“ hervor. „Der Landesseniorenrat und die Beiräte in den Kreisen sind ein gutes Netzwerk, auf das sich zurückgreifen lässt“, sagte der 47-Jährige. Nach Sachsen ist Brandenburg das zweite Bundesland überhaupt mit einem solchem Amt, wie er es nun ausübt.

Den Mitgliedern des Ostprignitz-Ruppiner Seniorenbeirates konnte er sich bei einer Sitzung vorstellen, die nach langer Corona-Zwangspause erstmals wieder „in Präsenz“ stattfand, erklärte die Beiratsvorsitzende Sigrid Schumacher. „Ich freue mich, dass wir hier wieder als richtige Menschen sitzen. Das mit den Treffen via Computer war dagegen ja schrecklich“, sagte die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke.

Vorträge von Präventionspolizistin und Mobilitätsbeauftragter

Die Seniorenvertreter aus den Kommunen des Landkreises sowie von Vereinen und Verbänden erhielten in dieser Runde nützliche Infos zum Thema Kriminalität und Senioren. Was hinsichtlich spezieller Präventionsvorträge möglich ist, erklärte ihnen die Polizeioberkommissarin Antje Röper.

Elisabeth Jänsch, die seit eineinhalb Jahren beim Landkreis für das Thema Mobilität zuständig ist, berichtete vom neuen Nahverkehrsplan für die kommenden fünf Jahre. Er werde derzeit in seinen letzten Feinheiten ausgearbeitet und noch Mitte dieses Monats als Entwurf vorliegen. Die Senioren haben dann noch die Möglichkeit, sich per Stellungnahmen einzubringen.

Von Matthias Anke