Gnewikow/Karwe

Erneut ist in mehrere Neuruppiner Ortsteilen der Strom ausgefallen. Betroffen waren am Donnerstag Karwe und Gnewikow, aber auch einige Haushalte rundherum. In den meisten Haushalten blieb es etwa zwei Stunden lang dunkel, in einigen auch länger.

In Karwe war es der zweite längere Stromausfall in diesem Jahr, in Gnewikow sogar schon der dritte, sagt Ortsvorsteher Olaf Matschoss. Gegen 21 Uhr war im gesamten Dorf plötzlich die Energie weg. Kurz vorher hatte es einige kräftige Sturmböen gegeben.

Wenige Minuten nach dem Stromausfall, wurde die Gnewikower Feuerwehr zu einem Einsatz in Karwer gerufen. Dort schienen sich einige Stromleitungen verdreht zu haben. Was die Feuerwehr nicht wissen konnte: Die eigentliche Ursache für den Stromausfall lag noch einige Kilometer weiter.

Bäume fallen auf Stromleitung zwischen Karwe und Altfriesack

Zwischen Karwe und Altfriesack hatten die Sturmböen am Donnerstagabend erneut einige Bäume umgeworfen. Die waren auf eine 15.000-Volt-Freileitung gefallen und hatten die Leitung zwischen vier Masten heruntergerissen.

„Unsere Einsatzkräfte rückten sofort trotz starkem Wind und Dunkelheit aus, um die Schadensstelle zu suchen und die Wiederversorgung der betroffenen Kunden zu organisieren“, sagt Horst Jordan von der Edis, die derzeit noch das Stromnetz in den Neuruppiner Ortsteilen betreibt. Ab 2024 sollen das die Stadtwerke übernehmen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Christa Kranz und ihre Nachbarn hat der Stromausfall besonders heftig getroffen. Sie wohnt zwischen Karwe und Radensleben. Auch bei ihr ging am Donnerstagabend plötzlich das Licht aus. „Wenn bei uns der Strom weg ist, haben wir wie viele andere auch keine Heizung, aber auch kein Wasser“, sagt sie.

Weil es bis Karwe Ausbau keine Trinkwasserrohre gibt, fördern die Anwohner ihr Wasser selbst. Aber ohne Strom laufen die Pumpen nicht.

Einige Anwohner hatten erst Freitagmittag wieder Strom

Besonders ärgerlich: Während die Karwe und Gnewikow bis 22.30 Uhr wieder Licht hatten, blieb der Bahnhof Wustrau-Radensleben „aus technischen und Witterungsgründen“ länger spannungslos, sagt Jordan. Und auch Karwe Ausbau hatte erst am Freitagmittag wieder Strom.

Die 15-Kilovolt-Leitung zwischen Karwe und Altfriesack die am Donnerstagabend beschädigt wurde, war erst in dieser Woche nach einem anderen Sturmschaden vollständig erneuert worden. Die Orkanböen am vergangenen Sonnabend hatten die Stromleitung bei Karwe zwischen acht Masten beschädigt, sagt Horst Jordan.

Umgestürzte Bäume hatten am Wochenende auch eine Stromleitung zwischen Nietwerder und Alt Ruppin beschädigt. Quelle: Reyk Grunow

Die Sturmschäden an den Stromleitungen waren in den vergangenen Tagen und Wochen so heftig, dass die Techniker mit Reparaturen kaum hinterherkommen.

Edis installiert Notstromaggregat nach Sturm bei Nietwerder

Zwischen Nietwerder und Alt Ruppin hatten umstürzende Bäume die Freileitung am Sonnabend auf mehreren hundert Metern schwer beschädigt. Weil der Strom weiter wütete, war es nicht gleich möglich, die kaputten Kabel zu ersetzen. Bei Nietwerder Ausbau hat die Edis deshalb am Sonnabend ein Notstromaggregat aufgebaut, das die Anwohner bis Dienstagnachmittag mit Strom versorgt hat.

Eine solche Netzersatzanlage, wie es im Fachjargon heißt, lieferte am Wochenende auch für Karwe Ausbau vorübergehend den Strom, sagt Christa Kranz.

Stromausfall auch in Flecken Zechlin

„Die zahlreichen Sturmböen in diesem Jahr zogen mit besonderer Heftigkeit durch diese Region“, sagt Horts Jordan: „Unsere Teams waren gemeinsam mit Kooperationspartnern die gesamte Woche dabei, den ursprünglichen Zustand der Netze in der Region wieder herzustellen, oftmals trotz Wind und Wetter und teilweise hereinbrechender Dunkelheit.“

Probleme mit der Energieversorgung gab es am Donnerstag nicht nur bei Neuruppin. Auch bei Rheinsberg fiel der Strom aus, allerdings nur etwa eine Viertelstunde lang, sagt Flecken Zechlins Ortsvorsteher Horst-Rainer Maranke.

Von Reyk Grunow