Eltern, die sich bei der Erziehung ihres Kindes überfordert fühlen, weil dieses ständig schreit, sich an keinerlei Regeln hält oder an Essstörungen leidet, können sich ab sofort an die psychiatrische Institutsambulanz der Ruppiner Kliniken wenden. Die leitende Oberärztin Andrea Tschirch und ihr Team bieten dort zweimal in der Woche Sprechzeiten an.