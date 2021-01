Neues Corona-Testzentrum in Neuruppin testet schon vor dem Start

Neuruppin

Derzeit läuft es wie geschmiert: Keine zehn Minuten dauert der Coronatest, den Menschen mit Krankheitssymptomen derzeit beim DRK-Kreisverband in Neuruppin in der Straße des Friedens erhalten.

Dabei wurde die Teststation, die in den einstigen Beratungsräumen eingerichtet wurde, aus der Not heraus geboren. Denn die Corona-Teststrecke auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken, in der seit Mitte März Patienten mit Symptomen getestet wurden, hatte im Dezember die Arbeit einstellen müssen – weil die Kassenärztliche Vereinigung (KV) die Kosten für die Corona-Tests von Patienten fremder Ärzte nicht mehr übernommen hat.

Räume müssen täglich desinfiziert werden können

„Am 23. Dezember kam die erste Anfrage, am 26. Dezember haben wir die ersten 15 Patienten getestet“, sagte am Dienstag Ronny Sattelmair, der Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes Ostprignitz-Ruppin. Es sei gar nicht so einfach gewesen, auf die Schnelle geeignete Räume für die neue Corona-Teststrecke zu finden.

Zwar hatte es mehrere Hilfsangebote gegeben, auch von der Sparkasse. Doch letztlich entschied sich das DRK in Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung doch für die einstigen Beratungsräume, die sich im Anbau auf dem Hof in der Straße des Friedens befinden.

Der Grund: Die Räume sind gefliest und können deshalb täglich schnell wieder desinfiziert werden. Das wäre bei Teppichböden nicht so einfach.

30 Tests in zwei Stunden geschafft

Ronny Sattelmair, der am Dienstag das Testzentrum dem CDU-Bundestagsabgeordneten Sebastian Steineke zeigte, lobte die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung in Neuruppin. Die Behörde koordiniert die Corona-Tests, so dass sich das DRK derzeit nicht um die Anmeldungen und die Patientendaten sowie deren Krankenkassendaten kümmern muss.

„Wir haben am Montag 30 Tests in zwei Stunden geschafft“, sagte Janet Rensch. Die Teamleiterin kümmert sich normalerweise um die Einzelfallhilfe und begleitet benachteiligte Kita- und Schulkinder. Seit Ende Dezember testet Janet Rensch gemeinsam mit Steffi Albrecht, eigentlich Einzelfallhelferin und Koordinatorin für Hauswirtschaft, die Menschen, die wegen ihrer Symptome vom Gesundheitsamt zu einem Coronatest geschickt werden.

Janet Rensch (l.) und Steffi Albrecht in ihrer Test-Montur. Diese soll sie vor dem Corona-Virus schützen. Quelle: Henry Mundt

Die KV will Hausarztpraxen entlasten

Das Prozedere ändert sich ab Donnerstag, 7. Januar, etwas. Dann übernimmt die Kassenärztliche Vereinigung die Regie. Weiterhin gilt, dass nur auf Anmeldung getestet wird. Der Unterschied besteht darin, dass die Hausärzte ihre Testpatienten der KV melden und diese dann mit den Patienten einen Termin im neuen Corona-Zentrum vereinbart. Damit sollen die Hausarztpraxen entlastet werden, sagt KV-Sprecher Christian Wehry.

Für das DRK bedeutet es, dass sich noch zwei Mitarbeiter um das Registrieren der Patienten kümmern. Die Kosten für die Teststrecke übernimmt erst mal die KV, jedoch soll der Betrag später vom Land refinanziert werden.

Unklar ist derzeit, ab wann mobile Impfteams in den Alten- und Pflegeheimen der Region unterwegs sein werden, um dort besonders gefährdete Senioren gegen das Virus zu impfen. Die KV geht derzeit davon aus, dass die Teams erst starten, wenn die Impfzentren eröffnet sind. Das in Kyritz soll Anfang Februar seinen Betrieb aufnehmen.

Von Andreas Vogel