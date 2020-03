Nach fünf Jahren Dauerstreit scheint endlich eine Sanierung der maroden Ortsdurchfahrt von Gnewikow in Sicht. Beim Landkreis liegt ein Gutachten vor, das klären soll, wer Schuld ist, dass Pflastersteine in der neuen Fahrbahn seit Jahren lose sind. Die Reparatur kann teuer werden.

Marode Gutsstraße in Gnewikow: endlich ein Gutachten

Straßenbau - Marode Gutsstraße in Gnewikow: endlich ein Gutachten