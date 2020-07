Neues Gutachten zum Rettungshubschrauber in Neuruppin

Neuruppin

Mit einem neuen Gutachten, das am Donnerstag im Potsdamer Gesundheitsministerium präsentiert wurde, haben die Ruppiner Kliniken den Druck auf das Land erhöht, einem ständigen Rettungshubschrauber in Neuruppin zuzustimmen. Demnach könnte der Helikopter von Neuruppin aus jährlich zu 863 Einsätzen fliegen, um Menschenleben zu retten.

Das haben die Hamburger Krankenhausberater von Lohfert und Lohfert ausgerechnet, die das Neuruppiner Krankenhaus um eine Expertise gebeten hatte. Das Gutachten wird nun vom Land, das für die sogenannte Luftrettung zuständig ist, geprüft.

Ein Gutachten liegt schon seit einem Jahr beim Land vor

Das kann Monate dauern, diese Erfahrung hat zumindest der Landkreis gemacht. Er ist Träger des Neuruppiner Krankenhauses. Der Kreis hatte vor genau einem Jahr ein Gutachten der Firma Forplan aus Bonn vorgelegt, wonach „aus organisatorischer und medizinischer Sicht“ ein ständiger Rettungshubschrauber am Standort Neuruppin für die Notfallversorgung der Menschen unbedingt notwendig ist.

Dennoch ist bisher nichts passiert – wohl auch, wegen der Landtagswahl am 1. September, der darauffolgenden Neuregelung, dass wieder das Gesundheitsministerium für die Luftrettung zuständig ist und nicht das Innenministerium sowie wegen der wenige Monate später ausgebrochenen Corona-Pandemie.

Derzeit sterben Patienten auf dem Weg in die Klinik

Matthias Voth, Geschäftsführer der Ruppiner Kliniken, hatte deshalb einige Hoffnungen in den ersten Besuch der Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), die sich am Dienstag auch kurz den Hubschrauberlandeplatz neben dem Klinikgelände anschaute.

Doch die Ministerin machte zur Enttäuschung des Klinikchefs keinerlei Zusagen. Das bedeutet, dass weiterhin viele Patienten mit Herzinfarkt oder Schlaganfall zu spät in den Kliniken ankommen, weil sie schon während der Fahrt mit dem Rettungswagen sterben. „Das ist keine Ausnahme. Die langen Wege sind ein großes Problem“, sagt Sebastian Spethmann (43).

Derzeit fünf Standorte von Rettungshubschraubern in der Mark

Der Kardiologe, der in Celle geboren ist, in Hamburg Medizin studiert und sich an der Berliner Charité zum Kardiologen weitergebildet hat, ist seit Januar Chefarzt der Medizinischen Klinik A in Neuruppin, zu der ebenfalls die Kardiologie gehört.

Das Gesundheitsministerium wollte sich am Freitag nicht weiter zu dem neuen Gutachten äußern. Dieses müsse erst „gewissenhaft und sachgerecht“ geprüft werden, sagte der Ministeriumssprecher Gabriel Hesse. Wie lange das dauern wird, das ließ Hesse offen. Er verwies lediglich darauf, dass die Ministerin ja am Dienstag intensiv mit den Handelnden vor Ort gesprochen habe.

Ursula Nonnemacher hatte dabei auch vor der Gefahr gewarnt, dass sich die Rettungshubschrauber durch ein Aufstocken „kannibalisieren“ könnten. Im Land gibt es bisher fünf Standorte: Angermünde, Bad Saarow, Brandenburg ( Havel), Perleberg und Senftenberg. Dort gab es im vergangenen Jahr zwischen 1200 und 1600 Rettungseinsätze.

