Neuruppin - Neues Projekt: Reihenhaussiedlung statt Ruinen Jahrelang hat sich Neuruppin über die Bauruinen an der Mesche geärgert. Nun werden sie abgerissen für Neubauten. Die Prima-Gruppe will zwischen 5,5 und 6,5 Millionen Euro für 21 Häuser samt Gärten und Parkplätzen investieren.

Schon in den nächsten Wochen sollen die Bauruinen an der Mesche in Neuruppin abgerissen werden. Dort wird eine Reihenhaussiedlung entstehen. Quelle: Andreas Vogel