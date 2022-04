Neues Projekt in Neuruppin für Krebserkrankte - E-Biken gegen Krebs

Alt Ruppin

Noch in diesem Frühjahr soll es ein neues Angebot für Krebserkrankte und Angehörige im Ruppiner Land geben, das sich E-Biken gegen Krebs nennt. „Sport steigert die Kondition und lindert zugleich die Beschwerden von Krebspatienten“, sagt Stephan Michelis, Chef der Prignitz-Ruppiner Hospizgesellschaft.

Deshalb sollen in Zusammenarbeit mit der Firma Rhinpaddel in Alt Ruppin und der Neuruppiner Laufgemeinschaft mehrere geführte Radtouren um Neuruppin für Krebserkrankte und je einem Angehörigen angeboten werden, wobei die Strecken zwischen 25 und 50 Kilometer lang sein könnten.

Touren um Neuruppin sollen maximal drei Stunden dauern

„Die Strecken sind schnell zu finden“, sagt Gerhard Vorreiter vom Vorstand der Laufgemeinschaft Neuruppin. Wichtig sei, dass sich nun Patienten melden, die sich für das Angebot auch interessieren. Denn obwohl in den onkologischen Praxen in Neuruppin bereits im März Flyer über das neue Angebot verteilt wurden, haben sich laut Vorreiter bisher keine Patienten gemeldet.

Stephan Michelis setzt darauf, dass mit den steigenden Temperaturen auch das Interesse für das neue Angebot wächst. Immerhin sollen bei den zwei- bis dreistündigen Touren keine normalen Fahrräder, sondern E-Bikes zum Einsatz kommen. Pro Tour kann die Firma Rhinpaddel zehn E-Bikes zur Verfügung stellen – sofern die Räder nicht schon vorher für Ausflüge gebucht worden sind. Deshalb sei eine rechtzeitige Absprache und Anmeldung notwendig, sagt Christa Glaser.

Die Teilnehmerzahl in Neuruppin ist begrenzt

Die 2007 mit sechs Booten gegründete Firma Rhinpaddel verleiht in Alt Ruppin, am Ressort Mark Brandenburg in Neuruppin sowie am Hafendorf in Rheinsberg nicht allein Boote unterschiedlichster Größe, sondern auch E-Bikes. Die Nachfrage nach diesen Fahrrädern war in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.

Bei den geführten Touren soll es maximal zehn Teilnehmer geben, die vor dem Start mit dem E-Bike vertraut gemacht werden. Zwar halten die Akkus in der Regel 60 Kilometer – aber nicht, wenn man die gesamte Zeit mit „Turbo“ fährt, so Glaser.

Zehn Jahre lang, bis 2017, hatte es auf dem Ruppiner See die Benefiz-Regatta „Rudern gegen Krebs“ gegeben, die hauptsächlich vom Neuruppiner Ruderclub (NRC) organisiert worden war. Doch nach zehn Jahren war die Luft raus.

Interessenten für die E-Bike-Touren können sich bei der Campus Akademie im Haus O melden, Telefon: 03391/3 91 47 10, oder beim Hospiz Haus Wegwarte.

Von Andreas Vogel