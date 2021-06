Neuruppin

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen strömten am Samstag hunderte Besucher zum ersten Wiesenflohmarkt am Neuruppiner Hangar 312 nach dem Lockdown.

Wie Veranstalter Christian Juhre berichtete, hatten sich insgesamt 100 Händler angemeldet – und die ersten von ihnen standen bereits um 5.30 Uhr am Eingang des 8000 Quadratmeter großen Areals, um auch wirklich den besten Platz zu ergattern.

Händler auch aus den Nachbarkreisen

Sogar Händler aus Neustrelitz, dem Havelland, aus Oberhavel und natürlich dem gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin waren dabei. Auch bei den Besuchern waren nicht nur die Neuruppiner zahlreich vertreten.

Janina Bullendorf schlenderte mit ihren Kindern über den Markt. Quelle: Peter Lenz

So war Janine Bullendorf extra aus Teetz zum Markt angereist, um gemeinsam mit ihren Kindern das eine oder andere Schnäppchen zu ergattern. Bereits an einem der ersten Stände gab es ein buntes Kinderbuch als Einstand.

André Thorbahn, genannt Biene, bot Holzarbeiten an. Die Vogelhäuschen waren der Renner. Quelle: Peter Lenz

Wenige Meter weiter hatte Andre Thorbahn, genannt Biene, seinen Stand mit selbstgebauten Vogelhäusern, Weinregalen und weiteren Holzarbeiten aufgebaut. Für ihn sei der Flohmarkt „endlich wieder ein Schritt zurück ins Leben“, sagte er. Für 15 Euro gingen gerade die Vogelhäuser dann auch weg wie warme Semmeln.

Josie Neumann und ihre Oma Sigrid boten unter anderem Kleidung, Modeschmuck und Haushaltswaren an. Quelle: Peter Lenz

Auch Josie Neumann und ihre Oma Sigrid hatten zu Hause die Schränke und den Keller ausgeräumt, um am Hangar alles, was nicht mehr gebraucht wurde, an den Mann zu bringen. Von Kleidung bis zu Modeschmuck fanden die Besucher bei ihnen alles, was das Herz begehrte.

Flohmarkt-Erlös für einen großen Wunsch

Für den 13-jährigen Felix Perner aus Kyritz sollte dieser Flohmarkt dazu beitragen, sich einen ganz großen persönlichen Wunsch zu erfüllen. Vom Erlös des Verkaufes seiner gut erhaltenen alten Spielsachen will er sich irgendwann ein Segelflugmodell im Wert von mehr als 400 Euro kaufen – und wenn das Geld reicht, auch gleich noch den passenden Motor dazu.

Maja Schmidt (l.) und Daya Lelling an ihrem Stand. Quelle: Peter Lenz

Im Gegensatz zu Felix waren sich die beiden Freundinnen Daya Lelling und Maja Schmidt (11) noch nicht ganz einig, was sie mit ihrem Verkaufserlös anfangen wollen. Während die eine eher für Sparen votiert, möchte die andere doch eher shoppen gehen.

Mädelsrunde spielt „Shopping-Queen“

Letzteres durfte auch die heiratswillige Anne. Als Teil ihres Junggesellinnenabschiedes bekam sie von ihren Freundinnen – wie in der Fernsehsendung „Shopping-Queen“ – ein Budget, das sie innerhalb einer Stunde auf dem Trödelmarkt ausgeben durfte.

Für Veranstalter Christian Juhre war der Markt erneut ein Erfolg. Der Basar soll nun einmal monatlich mit vielen Ständen, einem großen Biergarten und Fahrgeschäften des Schaustellers Nico Nachtigall stattfinden, so Juhre.

Von Peter Lenz