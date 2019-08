Neuruppin

In einem Klassenzimmer des Oberstufenzentrums in Neuruppin eskalierte am Freitag während einer Pause ein Streit zwischen zwei Schülern. Ein 17-Jähriger nahm laut Polizei einen 18-Jährigen in den Schwitzkasten und würgte ihn, bis dieser leicht benommen war. Dann löste der 17-Jährige den Würgegriff.

Der 18-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei.

