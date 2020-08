Neuruppin

Ein 25 Jahre alter Mann soll am Dienstagnachmittag in Neuruppin einen vermeintlichen Nebenbuhler krankenhausreif geschlagen haben. Der 35-Jährige war so stark am Kopf verletzt, dass er sich in einem Krankenhaus behandeln lassen musste.

Wie die Polizei mitteilte, vermutete der 25-Jährige, dass der 35-Jährige ein Verhältnis mit seiner Freundin hat.

Von MAZonline