Neuruppin

Die Corona-Ansteckungskurve, die derzeit steil nach oben geht, hat Peter Maisenhölder Angst gemacht. Was, wenn jemand von den derzeit vielen Erkrankten in Neuruppin unter seinem Dach das Virus weitergibt, an Kunden oder seine Mitarbeiter? Wenn er seinen Laden deshalb schließen muss? „Ich möchte auf keinen Fall der Superspreader sein“, sagt Maisenhölder. Deshalb hat er auf die hohen Inzidenzen von sich aus reagiert und bereits in dieser Woche 2G in der Stadtkantine „Buseck“ an der Pfarrkirche eingeführt – einige Tage vor dem offiziell angeordneten Start der Neuregelung am Montag.

Laut dieser dürfen dann nicht mehr lediglich Getestete, sondern nur noch Geimpfte und Genesene in der Mark in Gaststätten speisen, in Hotels übernachten, Kontaktsport treiben oder Konzerte besuchen. Ausnahmen gelten lediglich für Kinder, Jugendliche und Menschen, die sich aus ärztlichen Gründen nicht impfen lassen dürfen.

Max Golde will Schwangere nicht ausschließen

Bei Maisenhölder ist der vorzeitige 2G-Start geglückt. Bis auf zwei Gäste, die sich über die Neuregelung lautstark geärgert haben, gab’s Verständnis für den Schritt, wenig Murren beim Vorzeigen der Nachweise, zuweilen sogar Lob für das umsichtige Handeln.

Andere zerbrechen sich am Freitag noch den Kopf, was die am Donnerstag verkündete Änderung für sie bedeutet. Max Golde rätstelt zum Beispiel: Dürfen Schwangere oder Stillende, die aufgrund ihres besonderen Zustands nicht geimpft sind, am Montag in sein Lokal? Da die neue Verordnung noch nicht erschienen ist und auch der Gaststättenverband Dehoga noch keine Handhabung des neuen Gesetzes herausgegeben hat, ist der Chef des „Alten Kasino“ am Neuruppiner Bollwerk noch unsicher. Er will sich zwar „absolut strikt“ an die neuen Regeln halten, sagt er. „Ich möchte aber meine Gäste nicht zu Unrecht vergraulen.“

Max Golde vom „Alten Kasino“ in Neuruppin fordert Kontrollen, damit sich alle an die 2G-Regeln halten. Quelle: Henry Mundt

Er befürchtet auch, dass die Ungeimpften künftig auf Gaststätten ausweichen, die die Einschränkungen nicht befolgen – und davon gebe es auch in Neuruppin einige, sagt Golde. „Das ist absolut wettbewerbsverzerrend und bricht allen anderen das Genick, wenn da jemand ausschert.“ Er fordert deshalb hohe Strafen für Regelbrecher und vor allem nach Einführung von 2G endlich mehr Kontrollen als bisher.

Die Stadt Neuruppin wolle das Ordnungsamt darauf ansetzen, kündigt Rathaussprecherin Michaela Ott an. Die Polizei weiß laut Sprecherin Christin Knospe noch nicht genau, welche Rolle sie bei der Verfolgung von Verstößen in diesem Bereich spielen wird. Sie sieht das aber eher nicht als die Aufgabe ihrer Behörde.

Hangar 312: 2G-Folgen für Veranstaltungsbetrieb noch offen

Christian Juhre ist gerade dabei zu überlegen, wie er mit der neuen Verordnung umgeht. Im Moment geht er davon aus, dass die Veranstaltungen draußen am Hangar 312 nicht von der 2G-Regelung betroffen sind. Das gilt für den Weihnachtmarkt an den vier Adventswochenenden. Bei den anstehenden Konzerten im Hangar muss er 2G umsetzen. Ob er das macht, die Auftritte doch lieber nach draußen verlegt oder gar ganz absagt, das will er noch mit dem Gesundheitsamt absprechen.Und überlegen, ob die Menschen angesichts der allgemeinen Aufrufe, Kontakte zu reduzieren, überhaupt seine Veranstaltungen noch besuchen wollen. Eine Absage wäre allerdings das letzte Mittel, denn diese wäre für sein Unternehmen existenzbedrohend.

Christian Juhre (r.) vom Hangar 312 in Neuruppin grübelt noch, was die 2G-Regeln für anstehende Veranstaltungen bedeuten. Quelle: Reyk Grunow (Archiv)

Veranstaltungen zu streichen, kommt für Andreas Vockrodt indes im Moment nicht in Frage. Der Neuruppiner Kulturmanager hält an allen Auftritten in der Pfarrkirche und im Stadtgarten fest. „Für uns ist 2G kein Problem“, sagt er. „Wir ziehen weiter durch.“ Diejenigen, die bereits Tickets gekauft haben, aber nicht geimpft sind und deshalb nun nicht zu den Veranstaltungen kommen dürfen, können die Karten zurückgeben.

Neuruppiner Handballer wollen Spielbetrieb aufrechterhalten

Hans Kühne weiß indes noch nicht genau, welche Folgen die Neuregelung für seinen Handballclub haben wird. Der Chef des Neuruppiner Vereins mit seinen etwa 125 Mitgliedern will mit dem Vorstand darüber beraten. Er geht aber vorerst davon aus, dass 2G keine tiefgreifenden Veränderungen mit sich bringt. Schließlich sei nur ein kleiner Bruchteil der erwachsenen Hobbysportler nicht geimpft. Bei den Trainern haben sogar alle die Impfung. „Ich hoffe, dass wir den Spielbetrieb aufrechterhalten können“, sagt Kühne.

Erste herbe 2G-Einbußen für Neuruppiner Betrieb

Es könnte aber auch sein, dass der Handballverband den Vereinen in den nächsten Tagen neben 2G weitere, schärfere Auflagen für die Kontaktsportart verordnet und zum Beispiel die Zuschauer von den Spielen auslädt. All das sei aber noch offen, so Kühne. „Es wird aufregend.“

Turbulenzen zeichnen sich also bei vielen ab. Max Golde hat aber bereits die 2G-Folgen voll zu spüren bekommen. Ein Busunternehmen, das ebenfalls von der Regelung betroffen ist, hat Weihnachtsessen für insgesamt 350 Personen im „Alten Kasino“ abgesagt, das die Gänsebrust bereits gekauft hat. Zum Glück sei sein Unternehmen stabil, sagt der Chef. Eine Stornierungswelle, die auf die Branche angesichts der Beschränkungen nun zurollen könnte, fürchtet er trotzdem.

Von Celina Aniol